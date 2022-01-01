Названо симптом Омікрона, який можна помітити під час святкової вечері

Під час святкової вечері людина може помітити у себе симптоми, які можуть свідчити про зараження штамом Омікрон. Зокрема, вчені заявили про проблему таку, як втрата апетиту.

Так, втрата апетиту, ймовірно, одна з найнеприємніших речей, які можуть статися під час святкової вечері. Заразившись коронавірусом, ви не зможете насолодитися частуванням, бажання щось пробувати виявиться атрофованим.

До того ж при зараженні Омікроном може втратитись нюх та почуття смаку. Такі симптоми можна також помітити під час святкової вечері.

Аносмія є одним із класичних ознак зараження, у деяких випадках вона може тривати ще багато тижнів після закінчення інфекції. Вчені заявили, що при зараженні новим штамом класичні симптоми інфекції відчувають близько 50 відсотків хворих людей. Також вони стикаються з лихоманкою та кашлем.

Окрім того, все більше людей, які заразились Омікроном, відчувають стан, що нагадує застуду. Відчувається біль у горлі, нежить, головний болт, чхання та слабкість.

Як захиститись від зараження

Найперше, що ви можете зробити, — це зменшити ризик зараження вірусом. Щоб уберегти себе та своїх близьких, переконайтеся, що ви: