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Названо симптом Омікрона, який можна помітити під час святкової вечері

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Субота 01 січня 2022 07:33
Названо симптом Омікрона, який можна помітити під час святкової вечері Симптоми штаму Омікрон (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Під час святкової вечері людина може помітити у себе симптоми, які можуть свідчити про зараження штамом Омікрон. Зокрема, вчені заявили про проблему таку, як втрата апетиту.

Про це пише medikforum.

Так, втрата апетиту, ймовірно, одна з найнеприємніших речей, які можуть статися під час святкової вечері. Заразившись коронавірусом, ви не зможете насолодитися частуванням, бажання щось пробувати виявиться атрофованим.

До того ж при зараженні Омікроном може втратитись нюх та почуття смаку. Такі симптоми можна також помітити під час святкової вечері.

Аносмія є одним із класичних ознак зараження, у деяких випадках вона може тривати ще багато тижнів після закінчення інфекції. Вчені заявили, що при зараженні новим штамом класичні симптоми інфекції відчувають близько 50 відсотків хворих людей. Також вони стикаються з лихоманкою та кашлем.

Окрім того, все більше людей, які заразились Омікроном, відчувають стан, що нагадує застуду. Відчувається біль у горлі, нежить, головний болт, чхання та слабкість.

Як захиститись від зараження

Найперше, що ви можете зробити, — це зменшити ризик зараження вірусом. Щоб уберегти себе та своїх близьких, переконайтеся, що ви:

  • носите маску, яка прикриває ніс і рот;
  • дотримуєтеся дистанції щонайменше 1 м від інших людей;
  • уникаєте погано провітрюваних приміщень та місць скупчення людей;
  • відкриваєте вікна, щоб покращити вентиляцію у приміщенні;
  • регулярно миєте руки;
  • вакцинуйтеся.

Раніше ми повідомляли, що штам "Омікрон" вперше зафіксували в Білорусі.

Раніше ми повідомляли, що у МОЗ сказали, скільки випадків "Омікрону" виявили в Україні.

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Омикрон
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