Названий найважчий симптом коронавірусу: проявляється першим

Вчені з США назвали найбільш небезпечний симптом коронавірусу, який з'являється у людини першим. Це аносмія, тобто втрата нюху. Це перша ознака, яка може дати зрозуміти, в якій формі буде протікати хвороба. Якщо людина зовсім не відчуває запахів - коронавірус буде у важкій формі, якщо наполовину - буде легкий перебіг.

До такого висновку після досліджень прийшли американські вчені з відділення хірургії Університету Цинциннаті. Їх праця з'явилася в науковому журналі ACS Chemical Neuroscience.

Річ у тому, що вірус проникає в організм за допомогою білків, які відповідають за розпізнавання запахів.

Фахівці з США проаналізували статистику історій хвороб заражених коронавірусом. Вони прийшли до висновку: чим серйозніше була аносмія, тим важче у хворого будуть і лихоманка, кашель, задишка, а також в цілому перебіг хвороби.

Як відомо, першими симптомами коронавірусу є підвищення температури, кашель, утруднення дихання, ломота в тілі і слабкість.

Як ми раніше писали, вчені почали масштабне дослідження щодо того, як генетика людини впливає на тяжкість коронавірусу.