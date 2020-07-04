Названо найкорисніший сніданок: наситить і допоможе схуднути

Дієтологи розповіли, як правильно вибрати сніданок. Адже давно не секрет, що перший прийом їжі - чи не найважливіший. З усім тим, багато людей не люблять снідати, обходяться кавою або просто в поспіху на роботу забувають про цей важливий ритуал.

Лікарі радять не тільки прищепити собі цю важливу звичку, але і навчитися правильно снідати. Особливо потрібно пам'ятати про першу їжу тим, хто намагається скинути вагу. Адже низькокалорійний сніданок незабаром викличе у вас відчуття голоду і тоді контролювати себе стане дуже складно, пише airedesantafe.com.

Водночас бутерброд з маслом і ковбасою або солодощі теж не підійдуть для початку дня.

Вівсянка з рослинним молоком

Вівсянка на сніданок - відмінне рішення - впевнені дієтологи. Вона дасть вам енергію, наситить клітковиною, що дуже корисно для кишечника. Цікаво, що вівсянка розслабляє нервову систему, що допоможе налаштувати вас на правильний лад для нового дня. А ось коров'яче молоко дієтологи рекомендують замінювати рослинним - кокосовим, мигдальним, рисовим тощо.

Зелене смузі

Сьогодні зелене смузі стає все популярнішим серед прихильників здорового способу життя і правильного харчування. І не дарма - адже воно не тільки корисне, але й дозволяє швидко схуднути без голодування. А якщо в смузі із зелені (шпинату, селери, руколи, листя буряка і так далі) додати небагато фруктів (бананів, яблук, песиків), його смак стане набагато приємніше.

Мюслі з йогуртом

Цей сніданок дуже простий і швидкий у приготуванні. Лікарі радять віддати перевагу натурального йогурту. А ось поєднання вівса, горіхів і різного насіння забезпечить вас натрієм, фосфором, кальцієм, вітамінами С, К, Е та іншими корисними речовинами. Готуйте мюслі вдома, щоб уникнути надлишку цукру, який, до речі, лікарі назвали найбільш шкідливим продуктом.

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