Названо найкорисніший гриб: лікує серце і захищає від онкології

Лікарі-дієтологи розповіли про найкорисніший лісовий гриб, який за своїми якостями не поступається м'ясу і навіть може частково його замінити. Мова йде про царя лісу - білий гриб. Він допоможе уникнути серцево-судинних проблем і навіть може запобігати онкології.

Але важливо пам'ятати про прості правила, якщо ви самі йдете в ліс на "тихе полювання", пише kipmu.

Чим корисний білий гриб

В цьому грибі в достатку є харчові волокна, білок, ферменти, полісахариди. Регулярне вживання в їжу цього гриба знімає проблеми серцево-судинної системи, дозволяє успішно справлятися з онкологією.

Також речовини, що містяться в білому грибі, сприяють гармонійній роботі щитовидної залози, прискорюється ріст нігтів та волосся, а ще продукт відомий своїм величезним набором амінокислот. Гриб підтримує імунну систему, є корисним для всього організму в цілому. У ньому є фосфор і залізо, цинк, кальцій, і з вітамінно-мінеральним набору це один з найбільш багатих продуктів, аналог якому знайти вкрай складно.

Дієтологи кажуть, що гриб може повністю замінити м'ясо в раціоні - якщо не назавжди, то надовго. Шкода, що білі гриби продукт сезонний. Але грамотний підхід до просушування і консервації робить продукт доступним протягом усього року.

Міфи про лісові гриби

Для багатьох людей лісові гриби здаються небезпечними (навіть їстівні), оскільки вони можуть вбирати токсини з навколишнього середовища. Але якщо збирати дари лісу в чистому місці, далеко від звалищ, доріг та інших джерел забруднення, то ніяких ризиків не буде.

Раніше ми писали, що на Закарпатті розпочався грибний сезон, і люди вже знайшли гіганта.

Також дієтолог розповіла про корисні властивості різних грибів і застерегла від небажаних наслідків їх вживання.