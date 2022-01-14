Названий найнебезпечніший сніданок, який прискорює старіння
Сніданок - це основа харчування і ранкова трапеза має великий вплив на самопочуття і здоров'я людини. Однак найпопулярніший вид сніданку назвали дуже небезпечним, і він може прискорювати старіння організму.
Який сніданок дієтологи називають небезпечним і закликають від нього відмовитися, розповіли в Rap.
Найпопулярніший сніданок у багатьох людей - це пластівці. Це зручний і економний варіант.
Але фахівці називають такий сніданок найгіршим варіантом, через те, що він непомітно погіршує стан здоров'я і прискорює передчасне старіння організму.
Річ у тому, що в пластівцях міститься велика кількість цукру, рафінованого борошна, консервантів та інгредієнтів, які можуть містити штучні підсолоджувачі та насичені жири.
Все це призводить до ожиріння і порушення обміну речовин. Надмірне вживання продуктів, які містять цукор або підсолоджувачі запускає виробництво організмом кінцевих продуктів глікування – сполук, які тісно пов'язані зі старінням шкіри.
Рафінований цукор може викликати запалення, погіршення здоров'я кишечника і збільшення ваги – ці маркери безпосередньо пов'язані з розвитком захворювань серцево-судинної системи та діабету.
При регулярному вживанні пластівців процес руйнування організму відбувається дуже повільно і поступово.
Починається повільний процес ослаблення кісток і м'язів, а також може розвиватися жорсткість кровоносних судин і артерій.
А з роками порушення обміну речовин стає неминучим і такі процеси ведуть до передчасного старіння організму.
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