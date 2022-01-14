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Названий найнебезпечніший сніданок, який прискорює старіння

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П'ятниця 14 січня 2022 07:31
Названий найнебезпечніший сніданок, який прискорює старіння Фото: Названо найнебезпечніший вид сніданку (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Сніданок - це основа харчування і ранкова трапеза має великий вплив на самопочуття і здоров'я людини. Однак найпопулярніший вид сніданку назвали дуже небезпечним, і він може прискорювати старіння організму.

Який сніданок дієтологи називають небезпечним і закликають від нього відмовитися, розповіли в Rap.

Найпопулярніший сніданок у багатьох людей - це пластівці. Це зручний і економний варіант.

Але фахівці називають такий сніданок найгіршим варіантом, через те, що він непомітно погіршує стан здоров'я і прискорює передчасне старіння організму.

Річ у тому, що в пластівцях міститься велика кількість цукру, рафінованого борошна, консервантів та інгредієнтів, які можуть містити штучні підсолоджувачі та насичені жири.

Все це призводить до ожиріння і порушення обміну речовин. Надмірне вживання продуктів, які містять цукор або підсолоджувачі запускає виробництво організмом кінцевих продуктів глікування – сполук, які тісно пов'язані зі старінням шкіри.

Рафінований цукор може викликати запалення, погіршення здоров'я кишечника і збільшення ваги – ці маркери безпосередньо пов'язані з розвитком захворювань серцево-судинної системи та діабету.

При регулярному вживанні пластівців процес руйнування організму відбувається дуже повільно і поступово.

Починається повільний процес ослаблення кісток і м'язів, а також може розвиватися жорсткість кровоносних судин і артерій.

А з роками порушення обміну речовин стає неминучим і такі процеси ведуть до передчасного старіння організму.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який продукт вранці допоможе істотно знизити тягу до солодкого.

А також розповідали про те, що експерт назвав причину, чому млинці та вафлі не годяться для сніданку.

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