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Названо найнебезпечніший вуглевод і ворог схуднення

Які вуглеводи можна їсти (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Вуглеводи, перетворюючись на глюкозу крові, є нашим основним джерелом енергії для наших клітин, тканин і органів, включаючи наш мозок. Не варто ставитися до вуглеводів як до дієтичного злу, як це роблять багат з нас.

Потрібно просто знати, які вуглеводи принесуть користь, а які - ні.

Які вуглеводи є найнебезпечнішими і непотрібними, розповіли у виданні Eat This, not That.

Найгірші вуглеводи

На думку дієтолога Емі Шапіро, найнепотрібніші і небезпечні вуглеводи з величезною кількістю цукру - це солодкі газовані напої.

"Ці вуглеводи швидко споживаються, не насичують вас, підвищують рівень цукру в крові і не забезпечують поживної цінності. Вони легко допоможуть вам перевищити рекомендовану добову норму цукру всього з однієї порції", - розповіла лікар.

Найнебезпечніші вуглеводи - це солодкі газовані напої (фото: shutterstock)

Американський журнал клінічного харчування повідомляє, що підсолоджені цукром напої є ключовим фактором епідемії надмірної ваги й ожиріння в Сполучених Штатах через високий вміст доданого цукру і низької ситості.

Чому газовані напої з цукром так шкідливі

Кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози, один з найбільш поширених інгредієнтів газованих напоїв, був конкретно пов'язаний зі збільшенням абдомінального жиру - через більш високий рівень фруктози.

Також важливо знати, що, хоча солодкі напої засвоюються набагато швидше, ніж, скажімо, круасан або печиво, вони мають один і той же швидкозасвоюючий вуглеводний склад.

"Проблема полягає в тому, що оброблені цукри зустрічаються в багатьох продуктах в раціоні: від печива і випічки до модних кавових напоїв, батончиків для сніданку і закусок, а часто навіть в різних приготованих стравах і соусах", - розповів Емі Гудсон, зареєстрований дієтолог.

"На стан здоров'я і хвороби можуть вплинути продукти, які ви вживаєте постійно. Рафіновані або оброблені цукри лідирують в рейтингах, коли ми говоримо про підвищення ризику збільшення ваги і ризику захворювань", - поділився експерт з харчування.

Нагадаємо, раніше дієтолог пояснила, чому влітку не потрібно захоплюватися фруктово-ягідними соками, і якими неприємними наслідками це загрожує.

Додамо також, перед цим нутриціолог-дієтолог назвала бюджетні та корисні продукти, які можуть замінити їх дорогі аналоги.

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схуднення