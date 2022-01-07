Названо найнебезпечніший продукт у світі: вбиває мільйони людей

Вчені з'ясували, що найнебезпечнішим продуктом для нашого організму є цукор. Давайте розберемося, чому це так і чому його варто обмежити в раціоні.

Читайте в нашому матеріалі, чому ж цей продукт так згубно впливає на організм.

Що таке цукор

Цукри - це низькомолекулярні вуглеводи, органічні речовини, які мають схожу структуру. Ми знаємо багато видів цукрів - глюкоза, фруктоза, галактоза та інші. У невеликих дозах різні цукру присутні в більшості продуктів харчування. Також існують низькомолекулярні цукру - вуглеводи. До них відносяться крохмаль, харчові волокна.

Якщо доданий цукор, наприклад, ложка цукру в чаї швидко потрапляє в кров, то цукор з фруктів і ягід відрізняється тим, що в доважок до нього йдуть вітаміни, мікроелементи, клітковина — і в організм він надходить поступово, у міру розщеплення корисного доважка.

Чому цукор небезпечний

Не забувайте, що цукор, це продукт, створений людиною, а не природою.

"Це штучно отриманий продукт. Це порошок, хімічна формула-фруктоза плюс глюкоза. Жоден продукт на землі не створив стільки смертей і не призвів до такої величезної кількості патологій, як цукор. Це не тільки цукровий діабет, але і атеросклероз, інсульт, інфаркт. Є таке поняття як гликирування - розчинення білків цукром, глюкозою", - повідомив в інтерв'ю на YouTube доктор медичних наук Олексій Ковальков.

Потрібно відзначити, що якщо ми споживаємо цукор в надлишку, наш організм просто не в змозі переварити таку кількість вуглеводів. Звідси виникає ожиріння, цукровий діабет, інсульт, інфаркт.

Цукор - це швидкі вуглеводи (фото: fitseven.ru)

У 75% продуктах харчування в супермаркеті міститься доданий цукор.

При частому вживанні цукру відбуваються процеси, які знижують рівень гіалуронової кислоти, яка відповідає за збереження рівня вологості шкіри. Що завдає колосальної шкоди. Шкіра стає сухою, збезводненої і виглядає мляво. Також можуть з'явитися темні кола під очима, набряки і розширені пори.

Медики запевняють, що якщо ви відмовитеся від цукру на два тижні - ваша шкіра почне сяяти.