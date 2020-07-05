Названий найефективніший продукт для росту волосся: коштує копійки

Вчені назвали продукти, які сприяють росту волосся. За даними дослідників, зміна раціону може вплинути не тільки на зміцнення волосся, але також прискорити їх зростання. Виключення деяких продуктів, таких як цигарки, може знизити швидкість випадання волосся і погіршення їх стану. Який продукт обов'язково варто включити в раціон для росту волосся – читайте нижче.

Вчені німецького Інституту трихології у спільному дослідженні з дієтологами визначили, що існує пряма залежність деяких продуктів харчування зі швидкістю росту волосся. Деякі продукти можуть вплинути на їх випадання. Вчені прийшли до висновку, що зміна режиму харчування може вплинути на випадання волосся, не викликане алергічною реакцією, супутніми захворюваннями та хімічними факторами.

На думку вчених, найбільш ефективним продуктом для зростання і зміцнення волосся є яйця. Вони містять багато білка, який стимулює вироблення колагену, який відіграє важливу роль у зміцненні захисного шару волосся. Медики зазначають, що з віком організм виробляє все менше колагену, що робить волосся пористими та ламкими.

Німецькі фахівці перерахували в публікації журналу Fit for Fun найбільш ефективні продукти проти випадіння волосся. Серед них – насіння льону, насіння гарбуза, інжир, ягоди, зелені листові овочі, авокадо, соєві боби та водорості.

Нагадаємо, що раніше був названо топ продуктів, які допоможуть позбутися від набряків.

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