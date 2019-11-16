Названо найдепресивніший місяць року

Самим депресивним місяцем з метеорологічної точки зору синоптики назвали листопад.

Так, за словами синоптика Романа Вільфанда, область низького тиску називається депресією, а в цей період спостерігаються низький тиск, циклони і хмари, так як циклонічна діяльність сприяє хмароутворенню.

Фахівець також зазначив, що листопад і початок грудня є лідерами за хмарності. Згідно зі спостереженнями, саме в цей період багато хмар, а значить немає сонця, а тільки постійна похмурість.

Листопад названий самим депресивним місяцем у році (ілюстративне фото)

А ось щоб не піддаватися депресивному настрою листопада, експерти радять більше часу проводити з сім'єю, організовувати культурне дозвілля, відвідуючи театри, виставки, концерти.

Крім того, швидким та ефективним способом позбавлення від депресії фахівці називають заняття йогою.

Нагадаємо, що в ніч на 13 листопада кияни пережили саму теплу ніч за 139 років.