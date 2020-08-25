Названо простий спосіб знизити ризик інсульту й раку: і це безкоштовно!

Для профілактики захворювань на рак, інсульт та інфаркт необхідно їздити на велосипеді мінімум по півгодини три рази на тиждень.

Про цей спосіб зниження ризику захворювань розповіла ендокринолог-андролог Зухра Павлова в своєму Instagram-акаунті.

Лікар зазначила, що ще в 1991 році було проведено дослідження, де брали участь чоловіки віком від 27 до 54 років після перенесеного інфаркту міокарда. У людей взяли кров, провели заміри ваги, зросту, окружності талії. А опісля вчені запропонували їм у протягом трьох місяців три рази на тиждень півгодини їздити на велосипеді (з навантаженням, що забезпечує 75% від максимальної частоти серцевих скорочень). Паралельно під навантаженням у пацієнтів вимірювали пульс і тиск.

При цьому, про правильний спосіб життя їх ніхто не просив. Через три місяці лікарі знову провели заміри параметрів серцевої діяльності і здивувалися: вага майже не змінилася, але аналізи крові вразили:

збільшився рівень хорошого холестерину на 23%, в цілому ліпідний або холестериновий профіль сильно покращився - більшості пацієнтів цього вистачить, щоб повернутися в норму по холестерину і вийти з групи ризику по атеросклерозу;

рівень естрадіолу у чоловіків знизився на 45% - з 50,1 до 27,8, тобто, з абсолютно підвищеного значення до повної норми.

"Естрадіол це умовно жіночий гормон, але так говорити неправильно, так як всі гормони у нас спільні. Вчені пропонують використовувати естрадіол у чоловіків в значеннях більше 35-40 пг/мл як онкомаркер - тобто сигнал високого ризику розвитку онкології. Інші вчені вважають, що естрадіол вище 40 пг/мл підвищує ризик раптової смерті від серцево-судинних катастроф. Тобто в обох випадках це не обіцяє нічого хорошого. І, як ви бачите, досить скромне навантаження у вигляді 30 хвилин їзди на велосипеді 3 рази в тиждень знижує ризики онкології, інфаркту та інсульту. Так що крутіть педалі, збільшуйте свою тривалість життя! І це безкоштовно", - зазначила ендокринолог.

Раніше ми писали, що хропіння може бути сигналом небезпечних захворювань.