Названий простий спосіб схуднути: дієта не потрібна

Названий простий спосіб скинути кілограми (фото: pixabay.com)

Дієтолог розповіла про спосіб скинути вагу без обмеження в харчуванні

Якщо ви хочете скинути зайві кілограми і боїтеся, що потрібно буде урізати раціон - ви помиляєтеся. Є дуже простий спосіб стати стрункішою, не відчуваючи дикого почуття голоду. Про новий метод розповіла іспанська дієтолог Адріана Орос. Експерт пропонує контролювати раціон, використовуючи "метод тарілки". Про це пише видання ABC.

Отже, на половині вашої тарілки повинні лежати овочі. Вони можуть бути в сирому або вареному вигляді. Чверть тарілки повинні займати білки: м'ясо, риба, яйця, бобові. Ще одна чверть тарілки припадає на складні вуглеводи. До них відносяться: каші, макарони, хліб, картопля. Дієтолог відзначає, що буде добре, якщо ви додасте в тарілку корисні жири - горіхи або авокадо.

На думку дієтолога, не можна наповнювати тарілку тільки овочами і білками. Не забувайте про складні вуглеводи. Нестача їх в організмі викликає зрив і ви просто наїстеся некорисних солодощів.

В якості білків не вибирайте напівфабрикати, а віддавайте перевагу м'ясу і рибі, морепродуктах.

Дієтолог запевняє, що подібний метод може допомогти скинути вагу. Овочі наситять вас завдяки клітковині і воді, а білки мають високу біологічну цінність.

Експерт також заявила, що додавши до цього методу кілька фізичних вправ, результати стануть ще ефективніше і зазначила, що потрібно уникати стресових ситуацій.

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