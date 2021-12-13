Названий популярний продукт, який провокує рак грудей: навіть в малих кількостях

В чому полягало дослідження

Національний інститут раку і Всесвітній фонд досліджень раку Великобританії провели дослідження, в результаті якого з'ясувалося, що коров'яче молоко може викликати онкологічні захворювання у жінок. Соєві аналоги на розвиток раку не впливали.

У дослідженні взяли участь близько 50 тисяч здорових жінок в США протягом восьми років. 50% жінок дотримувалася вегетаріанської дієти і перейшла на соєве молоко, інші ж продовжували їсти продукти тваринного походження, в тому числі й коров'яче молоко.

У підсумку у 1057 учасниць з 50 тисяч дослідження розвинулися онкологічні захворювання грудей. Вчені повідомили, що щоденне вживання коров'ячого молока, нехай навіть в невеликих кількостях, збільшує ризики розвитку раку грудей відразу на 80%.

Чому молоко впливає на захворювання

Вживання в їжу цього продукту може бути пов'язано з природними стимуляторами, які є в молоці і які провокують ріст і поділ клітин.

Стимулятори здатні підвищити інсуліноподібний фактор росту, який також сильно впливає на розвиток раку грудей.