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Названий популярний продукт, який провокує рак грудей: навіть в малих кількостях

Автор: Людмила Жукова

Рак грудей може бути спровокований щоденним вживанням молока, навіть в невеликих кількостях.

Про це повідомили на сайті Національної медичної бібліотеки США.

В чому полягало дослідження

Національний інститут раку і Всесвітній фонд досліджень раку Великобританії провели дослідження, в результаті якого з'ясувалося, що коров'яче молоко може викликати онкологічні захворювання у жінок. Соєві аналоги на розвиток раку не впливали.

У дослідженні взяли участь близько 50 тисяч здорових жінок в США протягом восьми років. 50% жінок дотримувалася вегетаріанської дієти і перейшла на соєве молоко, інші ж продовжували їсти продукти тваринного походження, в тому числі й коров'яче молоко.

У підсумку у 1057 учасниць з 50 тисяч дослідження розвинулися онкологічні захворювання грудей. Вчені повідомили, що щоденне вживання коров'ячого молока, нехай навіть в невеликих кількостях, збільшує ризики розвитку раку грудей відразу на 80%.

Чому молоко впливає на захворювання

Вживання в їжу цього продукту може бути пов'язано з природними стимуляторами, які є в молоці і які провокують ріст і поділ клітин.

Стимулятори здатні підвищити інсуліноподібний фактор росту, який також сильно впливає на розвиток раку грудей.

Як ми раніше писали, названий єдиний фрукт, який вберігає від усіх видів раку.

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Рак грудей