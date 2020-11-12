Названий новий ранній симптом коронавірусу: багато хто не звертає увагу

Серед вже відомих симптомів коронавірусу, які постійно уточнюються, визначили ще один. Так, вчені з Каталонії впевнені, що коронавірус починається, коли людина відчуває делірій. Стаття на цю тему з'явилась у Журналі клінічної імунології та імунотерапії. Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в Research Gate.

Дослідники поставили питання дослідження протікання коронавірусу, зосередивши увагу на його вплив на нервову систему. Раніше вчені вже визначили, що у великої кількості пацієнтів з COVID-19 спостерігаються неврологічні симптоми, починаючи з головного болю, втрати нюху і смаку і закінчуючи проблемами з концентрацією, мисленням та порушеннями свідомості, включаючи марення.

Нове дослідження показує, що делірій, включаючи гарячковий стан, може бути раннім симптомом COVID-19.

Дані, наведені дослідниками, показують, що в трьох медичних центрах в Ухані, Китай, де лікувалися пацієнти з COVID-19, у 36% госпіталізованих пацієнтів були виявлені зміни у свідомості. Своєю чергою, дослідження, проведене у Великобританії, показує, що у 31% людей, у яких розвинувся COVID-19, мали розлади свідомості, а люди з психічними захворюваннями пережили загострення.

На думку каталонських дослідників, делірій є поширеним симптомом інфекції SARS-CoV-2 і виникає ще до появи респіраторних симптомів, особливо у літніх людей.

Щобільше, дослідники підкреслюють, що досі невідомо, який вплив COVID-19 може спричинити когнітивним здібностям пацієнтів в довгостроковій перспективі.

Як підкреслили Риполл і Васкес, дослідження показують, що делірій може виникати у людей, інфікованих SARS-CoV-2, через кілька факторів, включаючи гіпоксію нервової тканини в головному мозку (пошкодження мозку від гіпоксії спостерігалося під час розтину померлих людей COVID-19), запалення нервової тканини через цитокіновий шторм в організмі та пряме вірусне вторгнення в центральну нервову систему через його здатність долати гематоенцефалічний бар'єр.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у МОЗ назвали симптоми легкої форми коронавірусу.

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