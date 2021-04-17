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Названий несподіваний провісник інсульту: особливо у жінок

Автор: Styler

До інсульту більше за інших схильні люди, які страждають ожирінням, а також жінки і чоловіки, у яких підвищений рівень холестерину й рівень цукру в крові, артеріальна гіпертонія.

Про це сказав відомий лікар-кардіолог і телеведучий Олександр М'ясників в ефірі одного з каналів.

Крім того, провісником інсульту можуть бути дивні відчуття, що супроводжують мігрень.

"Іноді перед нападом, сильним нападом мігрені починаються якісь марення... Може, запахи, може, звуки, дивне освітлення, ось ця ось "аура", тобто ви відчуваєте, що зараз почнеться напад. Ось якщо у вас мігрень з "аурою", вона може закінчитися і інсультом, у тому числі", - сказав М'ясников.

При цьому, за словами теле-лікаря, особливо уважно до таких незвичайних проявів слід поставитися жінкам.

Також в ефірі М'ясников попередив про ознаки небезпечної головного болю. Зокрема, за словами фахівця, головні болі, якщо вони виникають при кашлі або зміні положення тіла, повинні викликати у людей "найбільші побоювання".

Справа в тому, каже лікар, що такий біль "може бути пов'язаний з аневризмою головного мозку або пухлиною".

Він також додав, що в разі раптового оніміння кінцівки або деформації форми рота, негайно потрібно звернутися до лікаря.

Раніше ми писали, що лікарі назвали ознаки малого інсульту.

Також нещодавно доктор розповів, як не пропустити утворення тромбів під час COVID-19.

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