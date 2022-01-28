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Названий напій, який легко допомагає схуднути і знижує апетит

Автор: Анна Шиканова

Жир в організмі людини накопичується глибоко в черевній порожнині. Такий вісцеральний жир швидко призводить до метаболічних порушень, підвищеного ризику серцево-судинних захворювань і діабету 2 типу.

Лікар Соня Хан назвала напій, який допоможе зменшити кількість вісцерального жиру і почне пригнічувати відчуття голоду. Про це пише Medikforum.

За словами фахівця, найкращий напій для підвищення метаболізму і придушення почуття голоду – це чай з м'ятою.

Він допомагає шлунку переробляти жир і гарантує правильне перетравлення продуктів з високим вмістом жирів. Також такий чай запобігає здуття живота.

"М'ята перцева може допомогти зменшити вісцеральний жир, оскільки було доведено, що вона допомагає травленню і забезпечує хорошу швидкість метаболізму.

Як хороший обмін речовин, так і працююча травна система важливі для схуднення, тому вживання м'ятного чаю може бути дуже корисним для людей, які хочуть позбутися жиру на животі", - розповіла Соня Хан.

Вона зазначила, що було проведено дослідження на тему впливу м'яти на біохімічні показники, кров'яний тиск людини.

Результати показують багатообіцяючі ефекти як на ліпідний, так і на глікемічний профілі.

Для впливу на організм досить вживати чай з м'ятою два рази на день протягом одного місяця.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому в багатьох кафе до кави обов'язково подають склянку води.

А також розповідали про те, що лікарі назвали напій, який в лічені хвилини знижує рівень цукру.

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