Названий напій, який легко допомагає схуднути і знижує апетит

За словами фахівця, найкращий напій для підвищення метаболізму і придушення почуття голоду – це чай з м'ятою.

Він допомагає шлунку переробляти жир і гарантує правильне перетравлення продуктів з високим вмістом жирів. Також такий чай запобігає здуття живота.

"М'ята перцева може допомогти зменшити вісцеральний жир, оскільки було доведено, що вона допомагає травленню і забезпечує хорошу швидкість метаболізму.

Як хороший обмін речовин, так і працююча травна система важливі для схуднення, тому вживання м'ятного чаю може бути дуже корисним для людей, які хочуть позбутися жиру на животі", - розповіла Соня Хан.

Вона зазначила, що було проведено дослідження на тему впливу м'яти на біохімічні показники, кров'яний тиск людини.

Результати показують багатообіцяючі ефекти як на ліпідний, так і на глікемічний профілі.

Для впливу на організм досить вживати чай з м'ятою два рази на день протягом одного місяця.