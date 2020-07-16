Названо найкращий овоч для схуднення: спалює жир і швидко втамовує голод

Лікарі розповіли про найкорисніший овоч, який допоможе схуднути й сприятиме виведенню з організму шлаків. Причому у нього є дуже багато так само корисних підвидів. Мова йде про королеву дієтичних овочів - капусту. У нашій статті ми розповімо про інші овочі, які теж стануть незамінними помічниками в нелегкій боротьбі зі складками і боками.

Капуста заслужено займає лідерство. Схуднути допоможе будь-який її підвид, але найкраща за всіх білокачанна, цвітна і броколі. А завдяки високому вмісту клітковини, капуста ще й швидко вгамує голод, пише cosmo.

Друге місце за другом всіх, хто худне - огірками. Завдяки мало не нульовій калорійності (16 ккал на 100 грамів) вони заповнять дефіцит рідини (96% води) і допоможуть з мінералами - їх в овочі дуже багато.

На третьому місці розташувалися помідори, завдяки своїй здатності насичувати і втамовувати голод. Томатний сік часто включають в дієти.

Цукіні містять мінімум калорій, легко засвоюються. І тому підходять для дієти тим, у кого проблеми з ШКТ. Ці властивості дозволили поставити овоч на четверте місце.

Селера - ідеальна для детоксу, тому вона замикає першу п'ятірку. Її включають під час розвантажувальних днів і очисних дієт.

Шосте місце дієтологи віддали цибулі. Мало хто знає, що цибуля входить в основну частину страв, які допомагають знижувати вагу.

Гарбуз - на сьомому. В цьому осінньому овочі міститься речовина, що сприяє прискоренню обміну речовин, тому схуднення на стравах з гарбуза відбувається дуже легко, практично без почуття голоду.

На восьмому місці опинився смачний буряк. Ароматний, смачний і низькокалорійний овоч підійде для різноманітних смузі. Його краще за все запікати, щоб зберегти максимум користі.

Болгарський перець містить величезну кількість вітамінів і корисних речовин. І навіть аромат плодів перцю стимулює організм на вироблення речовин, що знижують вагу.

Зелена стручкова квасоля завершує цей список. Вона і некалорійна, і страви з неї виходять смачними та поживними.

Раніше лікарі назвали найбільш корисний овоч, який не тільки допоможе схуднути, але також наситить організм і захистить чоловіків.

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