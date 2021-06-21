Названо ключову ознаку хвороби печінки: виявляють у половині випадків

Печінка - надважливий орган, який відповідає за виведення токсинів, правильний метаболізм і вироблення речовин, що забезпечують правильну роботу нашого організму. При збоях в роботі печінки "летить" все наше здоров'я в цілому. Нещодавно медики з'ясували ключову ознаку, яка вкаже, що печінка працює неправильно.

Найбільш частою ознакою хвороби печінки є затримка рідини в організмі. Вона проявляється:

набряком ніг,

здуттям живота.

Такий симптом був виявлений у 50% всіх пацієнтів з цирозом - важкою формою захворювання печінки, коли рубцева тканина замінює здорову.

Відбувається затримка рідини через те, що печінка втрачає здатність виробляти альбумін. Цей білок запобігає витоку рідини з кровоносних судин в тканини.

Лікарі кажуть, що затримка рідини не єдиний симптом того, що орган працює неправильно.

Інші ознаки збоїв в роботі печінки

Жовтяниця. Її причиною є скупчення білірубіну, виробленого еритроцитами. Через це шкіра і білки очей стають неприродно жовтого кольору.

Її причиною є скупчення білірубіну, виробленого еритроцитами. Через це шкіра і білки очей стають неприродно жовтого кольору. Кровотеча. Вона викликана тим, що рубцева тканина в печінці не дозволяє їй переробляти потрібний обсяг крові. В результаті кров потрапляє в стравохід і шлунково-кишковий тракт і виводиться з блювотою.

Вона викликана тим, що рубцева тканина в печінці не дозволяє їй переробляти потрібний обсяг крові. В результаті кров потрапляє в стравохід і шлунково-кишковий тракт і виводиться з блювотою. Свербіж шкіри. Він викликаний скупченням під шкірою великої кількості солей жовчних кислот.

Як зберегти печінку здоровою

Лікарі радять дотримуватися правил здорового харчування, бути фізично активним, а також скоротити (або відмовитися) вживання алкоголю.

Крім того важливо вакцинуватися від гепатиту А і В. А ліки приймати з обережністю і тільки за рекомендацією медиків.

Печінка швидко відновлюється

Не секрет, що орган сильно страждає від зловживання алкоголем. При цьому у печінки є фантастична здатність швидко відновлюватися і повертатися до здорового функціонування. Якщо відмовитися від спиртного, орган може відновитися за місяць, але при серйозному зловживанні печінці може знадобитися більше часу.