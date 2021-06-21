Названо ключову ознаку хвороби печінки: виявляють у половині випадків
Печінка - надважливий орган, який відповідає за виведення токсинів, правильний метаболізм і вироблення речовин, що забезпечують правильну роботу нашого організму. При збоях в роботі печінки "летить" все наше здоров'я в цілому. Нещодавно медики з'ясували ключову ознаку, яка вкаже, що печінка працює неправильно.
Про це розповіли вчені, опублікувавши дослідження Клініки Клівленда (Сleveland Сlinic).
Найбільш частою ознакою хвороби печінки є затримка рідини в організмі. Вона проявляється:
- набряком ніг,
- здуттям живота.
Такий симптом був виявлений у 50% всіх пацієнтів з цирозом - важкою формою захворювання печінки, коли рубцева тканина замінює здорову.
Відбувається затримка рідини через те, що печінка втрачає здатність виробляти альбумін. Цей білок запобігає витоку рідини з кровоносних судин в тканини.
Лікарі кажуть, що затримка рідини не єдиний симптом того, що орган працює неправильно.
Інші ознаки збоїв в роботі печінки
- Жовтяниця. Її причиною є скупчення білірубіну, виробленого еритроцитами. Через це шкіра і білки очей стають неприродно жовтого кольору.
- Кровотеча. Вона викликана тим, що рубцева тканина в печінці не дозволяє їй переробляти потрібний обсяг крові. В результаті кров потрапляє в стравохід і шлунково-кишковий тракт і виводиться з блювотою.
- Свербіж шкіри. Він викликаний скупченням під шкірою великої кількості солей жовчних кислот.
Як зберегти печінку здоровою
Лікарі радять дотримуватися правил здорового харчування, бути фізично активним, а також скоротити (або відмовитися) вживання алкоголю.
Крім того важливо вакцинуватися від гепатиту А і В. А ліки приймати з обережністю і тільки за рекомендацією медиків.
Печінка швидко відновлюється
Не секрет, що орган сильно страждає від зловживання алкоголем. При цьому у печінки є фантастична здатність швидко відновлюватися і повертатися до здорового функціонування. Якщо відмовитися від спиртного, орган може відновитися за місяць, але при серйозному зловживанні печінці може знадобитися більше часу.
Раніше лікарі розповіли про наслідки відмови від вживання алкоголю на два місяці.