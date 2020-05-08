Названо ще один спосіб передачі коронавірусу: раніше про нього не знали

Коронавірус COVID-19 може передаватися статевим шляхом. Таку заяву зробили вчені з Китаю, пишуть місцеві ЗМІ. Звичайно ж, при такому близькому контакті коронавірус швидше за все пошириться звичайним для нього повітряно-крапельним шляхом, але вчені знайшли вірус у зразках сперми значної частини пацієнтів.

Дослідники провели експеримент, який показав, що у шести з 38 пацієнтів чоловічої статі, тобто у 16%, штам SARS-CoV-2 був присутній в біологічних виділеннях, що з'являються в результаті еякуляції.

Вчені також уточнили, що пацієнти, які брали участь в експерименті, вже знаходились на стадії одужання, але в їх рідині все одно залишався коронавірус.

Раніше про такий спосіб не йшлося, бо статевий акт і так припускав, що його учасники передадуть один одному хворобу. Але в Китаї все ж зважилися провести таке дослідження.

Відзначимо, що не так давно вчені дійшли до висновку, що коронавірус може також передаватися фекально-оральним шляхом. Такий висновок пояснює, чому у третини пацієнтів можуть виникати симптоми з боку шлунково-кишкового тракту.

Раніше ми писали, що у Всесвітній організації охорони здоров'я висунули нову гіпотезу про походження коронавіруса. Тепер лікарі та вчені не впевнені, що ринок морепродуктів в Ухані став осередком COVID-19.

Також повідомлялося, що коронавірус постійно мутує і стає ще небезпечнішим. Вчені виявили до 14 штамів вірусу, серед яких є більш й менш агресивні і летальні.