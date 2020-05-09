Назване ще одне джерело зараження коронавірусом: про нього постійно забувають

Коронавірус в Україні набирає обертів і за останню добу було зафіксовано понад 500 випадків. З початку пандемії заразилося 14195 осіб, з яких вже понад 2 тисячі українців одужали, а 361 пацієнт помер від ускладнень.

Вчені назвали ще одне джерело зараження на тілі людини, про яке часто забувають. За словами вірусолога, члена Нью-Йоркської академії наук, доктора медичних наук Анатолія Альтштейна, коронавірус може потрапляти на волосся і зберігатися на них від доби до трьох.

"Я тому рекомендую носити головні убори. На волоссі ж тримається, а вбрання ви знімаєте, коли приходите додому", - пояснив медик.

Він додав, що багато людей часто забувають про те, що волосся теж можуть стати джерелом зараження і не застосовують в умовах пандемії необхідних заходів захисту.

Доктор Альтштейн рекомендує перед виходом на вулицю, а також перед походом в магазин зібрати волосся у хвіст, а на голову надягати хустки, кепки, панами, бейсболки або капелюхи. Головний убір повинен стати таким же обов'язковим атрибутом в умовах пандемії, як і медична маска.

Як стверджує інший вчений, доктор Адам Фрідман зі Школи медицини та охорони здоров'я імені Джорджа Вашингтона, живучість коронавірусу на волоссі залежить від структури покриву й від ряду зовнішніх факторів.

Він вважає, що природні жири, які містяться на шкірі голови, виступають захисним бар'єром проти шкідливих бактерій.

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