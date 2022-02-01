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Названий диво-овоч, доступний українцям у будь-яку пору року

Автор: Людмила Жукова

Морква - це дуже корисний овоч, який доступний українцям цілий рік.

Про корисні властивості цього овоча розповіла дієтолог Світлана Фус на Facebook.

У чому переваги моркви

Морква - низькокалорійний овоч, в ньому всього 34-45 Ккал/100 г, також він містить від 5,1 до 9 г вуглеводів на 100 г і 3,6 г клітковини. Схожі показники має капуста, квасоля і спаржа.

100 грамів сирої або вареної моркви покриває майже 200% потреби в бета-каротині, який є провітаміном вітаміну А.

Бонуси вживання моркви

Морква здавна відома як чудовий засіб для підтримки хорошого зору.

Вживання овоча уповільнює процес вікової макулярної дистрофії сітківки, яка є головною причиною втрати зору в літньому віці. Цей ефект забезпечується якраз високим вмістом бета-каротину.

Також вона має протипухлинну дію і знижує ризик розвитку онкологічних захворювань завдяки двом сполукам: бета-каротину і фалькарінолу.

Бета-каротин нейтралізує вільні радикали, які є причиною пухлин і запобігає старінню. А фалькарінол досліджується як протипухлинна речовина.

Однак бета-каротин діє за умови, якщо він поставляється в природній формі разом з їжею. Дослідження показали, що біодобавки з бета-каротином марні.

Крім того, це жиророзчинний нутрієнт, тому овочі, що містять каротин, доцільніше вживати у вигляді салатів і вінегретів, заправлених нежирною сметаною, йогуртом або рослинною олією.

Моркву можна вживати в сирому вигляді, варити або запікати її цілком, розрізаючи на шматочки вже безпосередньо перед їжею. У будь-якому вигляді вона буде корисною.

Нагадаємо, що Нутриціолог розповіла, яка сіль найкорисніша.

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