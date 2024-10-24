Назвали "штампованным попкорном, убивающим время": в сети "разнесли" третью часть "Венома"

Критика третьей части "Венома"

Так, на платформе Rotten Tomatoes критики дали ленте всего 38% на основе 69 отзывов. На Metacritic фильму поставили 42 балла из 100 на основе 30 рецензий. Киноленту назвали "заштампованной, изнурительной и скучной".

Эксперты отмечают, что сюжет получился "слишком запутанным и непонятным", а также критикуют "неопрятность исполнения". Некоторые из них даже заявляют, что "продолжение этой истории не должно существовать". Вот несколько комментариев, обнародованных в сети:

Джим Шембри, кинокритик: "Все выглядит и звучит все равно в том, что является штампованным попкорном, который убивает время. Вполне приемлемо, но дизайны созданий выглядят слишком знакомыми".

Ави Офер, NYC Movie Guru: "Истощающий беспорядок с сомнительным редактированием, смеха и волнения не хватает".

Питер Грей, The AU Review: "Слишком глуп, чтобы создать эмоциональный вес, к которому он стремится".

Брэндон Эвери, Just My Opinion Reviews: "Веном: Последний танец" - это веселая, дикая, горячая миссия. Слишком много необъяснимого сюжета. События происходят случайно, с большой экшен-сценой в конце".

Карла Хэй, Culture Mix: "Веном: Последний танец" сделан настолько неряшливо и неинтересно, что становится примером продолжения, которое не должно существовать. Талантливые актеры застряли в этом скучном и предсказуемом фильме по комиксам".

кадры из фильма (скриншоты)

Подобные оценки являются довольно неожиданными, поскольку накануне журналисты профильных СМИ заявляли, что третья часть "Венома" станет "лучшим фильмом во франшиге" и будет "безумным финалом".

Поэтому придется еще немного подождать, чтобы увидеть кассовые результаты и понять картину в целом.

Что известно о третьей части "Венома"

"Веном: Финальный танец" - это заключительная часть трилогии о симбиоте и его носителе Эдди Броке. Главные герои оказываются в опасных условиях и рискуют своей жизнью, чтобы спасти планету.

В ленте снялись не только Том Харди, но и Чиветель Эджиофор, Джуно Темпл, Аланна Убах и Стивен Грэм. Продюсер Келли Марсел, работавшая над первыми двумя частями "Венома", снимала "Финальный танец" по собственному сценарию. Том Харди выступил не только как актер, но и исполнительный продюсер и разработчик этой истории.

К слову, первый американский супергеройский фильм о "Веноме" вышел в 2018 году, а вторая часть была реализована в 2021 году.