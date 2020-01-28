Назвав загиблого воїна "братовбивцею": скандал зі священиком під Києвом отримав продовження

Священик УПЦ МП відмовився служити панахиду за загиблим воїном ЗСУ "кіборгом" Денисом Поповичем, якого назвав "братовбивцею", а його мати - "розкольницею" і... патріоткою. Панотець в селі Морозівка під Києвом також виставив приватну охорону біля церкви, щоб туди не змогли потрапити віруючі - прихильники УПЦ.

Доведена до розпачу жінка звернулася до президента Володимира Зеленського із проханням відреагувати на ситуацію, і глава держави обіцяв допомогти.

Як розповіла пані Надія, священик отець Микола порочить ім'я її сина-героя, який загинув біля Донецького аеропорту в боях з окупантами 22 січня 2015 року. У воїна залишилися два маленьких сина - Кирило у той час був у 1-му класі, а Ілля ходив у садок.

"Він сказав, що по братовбивці я правити панахиду не буду", - підтверджує односельчанка Надії Попович. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Сам же священик слова матері "кіборга" категорично заперечує.

"Ні-ні, Боже мій! Немає такої заупокійної молитви, щоб я не згадав Дениса", - стверджує отець Микола.

Місцеві розповідають, що конфлікт зі священиком УПЦ Московського патріархату почався відтоді, як парафіяни захотіли перейти до Православної Церкви України.

"В церкві зібралися, священик погодився, що ми переходимо... коротше кажучи - збрехав нам!" - говорить один з віруючих.

Так, батько Микола забрав документи на перехід до ПЦУ і запевнив, що це побажали парафіяни - прихильники УПЦ МП, яких, нібито, не менше ніж тих, які правлять службу поза церквою.

Люди розповідають, що з тих пір під цим храмом Успіння Богородиці приватна охорона. Стоїть "Москвич" і закриває хвіртку при вході, поруч невідомі люди в бронежилетах.

Під Києвом священик УПЦ МП споганив пам'ять загиблого "кіборга" (Фото: скріншот)

Священик побоюється, що церкву будуть штурмувати.

Самі ж віруючі спершу правили службу на вулиці, а з настання холодів перейшли в один з сільських будинків, а потім - до приміщення для банкетів

Обурені люди кажуть, що тепер, коли зіштовхнулися зі зневагою до українських воїнів, їх терпець урвався. Надія Попович планує з громадою побудувати новий храм на землі, яку сільрада обіцяє виділити родині героя українсько-російської війни Дениса Поповича.

Під Києвом священик УПЦ МП образив загиблого воїна ЗСУ і обдурив віруючих - прихильників ПЦУ