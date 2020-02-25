Назріває скандал: МАУ і SkyUp продовжують возити українців в Італію

Головні українські авіаперевізники МАУ і SkyUp продовжують возити українців в Італію. Ці авіакомпанії виконують прямі рейси в міста провінцій Венето і Ломбардія, де запроваджено карантин. Таке рішення було прийнято в МАУ і SkyUp станом на 24 лютого.

Як повідомляється, авіакомпанія Міжнародні авіалінії України поки не зупиняє виконання рейсів до Мілана та Венеції у зв'язку з введенням в провінціях Венето і Ломбардія карантину через спалах коронавіруса Covid-19.

"У нас на даний момент інформації від авіаційних властей наших чи італійських немає. Коли вона з'явиться, тоді будемо переглядати", — заявили в авіакомпанії заявили "Українські новини".

МАУ підкреслила, що рейси до Мілана та Венеції на даний момент виконуються відповідно до розкладу.

Авіакомпанія SkyUp також не планує припиняти рейси в Мілан (аеропорт Бергамо) через спалах коронавіруса Covid-19 в Італії.

"Поки не було такого рішення", — відповіли в SkyUp на питання про можливе призупинення рейсів.

Відповідно до системи бронювання авіакомпанії, найближчі рейси в Мілан заплановані на 30 березня з Києва та Львова.

Варто відзначити, що в соціальній мережі Facebook одна з користувачок висловила своє невдоволення рішенням українських авіаперевізників. Вона вважає, що продовження авіасполучення – цинічно, а також небезпечно для здоров'я українців як в Італії, так і в Україні.

"Кілька годин тому я дізналася, що два найпопулярніших в Україні перевізника МАУ і SkyUp продовжують рейси в Італію, де оголошена епідемія. В Італії навіть українське консульство не працює, не кажучи вже про багато інших закритих установ через епідемію. Заражено вже понад 220 осіб. Я не з Нових Санжар, але також я вважаю, що це небезпечно і цинічно. Компанії продовжують заробляти на українцях, попри те, що в країні епідемія досить страшного вірусу. Також вони ризикують тим, що українським туристам доведеться 2 тижні просто просидіти на карантині (а у багатьох навчання, робота, життя кінець кінцем). Та й взагалі, ті хто прибули з Італії до України можуть привезти коронавірус в нашу країну. Я просто не розумію, чому влада продовжує бездію..." – написала користувачка Олександра Кроква в Facebook.

Скріншот (facebook.com)

Нагадаємо, що українське консульство в Мілані припиняє прийом громадян з-за коронавіруса.