Назву її Жанною: Винник зробив сенсаційне зізнання про дитину

Олег Винник, який нещодавно поїхав на Донбас насолодитися тишею і красою, розповів, як назве дитину, якщо у нього народиться дочка. Про це він розповів в концертному турі по Україні, в якому зараз знаходиться. На питання про сім'ю і дітей артист відповів, перебуваючи в Запоріжжі.

"Якщо Бог подарує мені дівчинку, назву її Жанна", - зізнався музикант.

До речі, дружиною музиканта є красуня Таїсія Сватко, яка виступає разом з ним на його концертах. Вона співає на бек-вокалі у виконавця. Таїсія всюди супроводжує свого чоловіка.

Нагадаємо, що нещодавно концерт 45-річного артиста намагалися зірвати в Сумах. Люди вимагали, щоб Винник назвав Крим - українським, а Росію агресором.

Олег Винник з дружиною (facebook.com.Olegg.Vynnyk.official)

До речі, на концерті в Запоріжжі співак виконав знамениті хіти "Ніно", "Щастя", "Вовчиця", "Полон", "Як жити без тебе", а також представив на суд глядачів свої нові композиції.

Нагадаємо, що раніше на своїй Instagram-сторінці співак, якому нещодавно "замінували" концерт у Сумах, написав, що приїхав насолодитися тишею і красою на Донбас.