Назвіть хоч дідьком лисим: Ляшко зробив скандальну заяву про локдаун

Обмеження на продаж певних товарів у супермаркетах в період зимового локдауну в Україні були введені з урахуванням консультацій з бізнесом, і навіть на його прохання.
Про це заявив заступник глави МОЗ, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю "Лівому березі".
"Я зараз скажу таку сокровенну річ: ці обмеження – прохання бізнесу... Обмежити продаж товарів не першої необхідності. Є бізнес, який продає виключно посуд, виключно одяг, виключно іграшки. І вони втрачають під час карантину, бо вони закриті, а поруч супермаркети продовжують працювати і продають посуд, одяг та іграшки", - пояснив він.
Заступник міністра також наголосив, що такі обмеження вводяться не тому, що "вірус шкарпетками передається", проте з метою зменшити мобільність населення під час карантину.
Також Ляшко зазначив, що в деяких випадках магазини "перестаралися" із заборонами на продаж товарів, реалізацію яких ніхто не обмежував.
Зокрема, він прокоментував табу на продаж презервативів в ряді супермаркетів.
"Презервативи продаються в аптеках. Покажіть мені цього супергіганта, будь ласка, який три тижні карантину ходить щодня купувати презервативи... Аптек в країні набагато більше, ніж супермаркетів... Насправді презервативи належать як до засобів особистої гігієни, так і до виробів медичного призначення, під час карантину їх спокійно можна продавати в тому числі і на касі в супермаркетах. Заборони не існує", - зауважує лікар.
Ляшко додав, що в разі дотримання нинішніх правил зимового локдауну продовжувати його чи вводити ще один міністерство не планує.
"Це карантин, направлений на стабілізацію епідемічної ситуації в нашій країні. Назвіть його хоч дідьком лисим, але головне, щоб він дав свій результат", - заявив заступник глави МОЗ.
Раніше повідомлялося, що лікар дала пояснення заборонам під час локдауну і назвала їх обгрунтованими.
Також ми писали про те, що главу МОЗ України Максима Степанова обурило ставлення українців до карантину, яке, за його словами, люди сприймають, як квест "як обійти заборони".
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