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"Называли украинцем": в России избили ребенка за желто-синие санки

Фото: В России избили мальчика за цвет санок (Baza/Telegram)
Автор: Людмила Жукова

В России маленького мальчика избили за цвет его санок. Они были сине-желтыми.

Об инциденте в Кировской области сообщили в Telegram-канале Baza.

Подробности происшествия с ребенком

По словам матери, это сделали другие дети из-за цвета "ватрушки" ее сына.

Женщина рассказала, что с горки сын вернулся с синяком под глазом. Когда она спросила, где он его получил, то мальчик рассказал, что на горке его избили другие дети. Они назвали ребенка "украинцем" из-за ватрушки в сине-желтых цветах.

Отмечается, что мама пострадавшего ребенка не обращалась в полицию, однако там все равно начали проверку.

В России ребенка избили другие дети за цвет санок (фото: Baza/Telegram)

Как сообщает одно из росСМИ, участники потасовки уже дали показания.

Мама избитого ребенка рассказала, что родители нападавших уже принесли свои извинения за инцидент.

Как мы ранее сообщали, в Таиланде россиянка откусила туристке часть пальца.

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