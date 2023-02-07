"Называли украинцем": в России избили ребенка за желто-синие санки

В России маленького мальчика избили за цвет его санок. Они были сине-желтыми.
Об инциденте в Кировской области сообщили в Telegram-канале Baza.
По словам матери, это сделали другие дети из-за цвета "ватрушки" ее сына.
Женщина рассказала, что с горки сын вернулся с синяком под глазом. Когда она спросила, где он его получил, то мальчик рассказал, что на горке его избили другие дети. Они назвали ребенка "украинцем" из-за ватрушки в сине-желтых цветах.
Отмечается, что мама пострадавшего ребенка не обращалась в полицию, однако там все равно начали проверку.
Как сообщает одно из росСМИ, участники потасовки уже дали показания.
Мама избитого ребенка рассказала, что родители нападавших уже принесли свои извинения за инцидент.
Как мы ранее сообщали, в Таиланде россиянка откусила туристке часть пальца.
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