Назар уже не чувствовал боли. Врачи чудом поставили на ноги выжившего под "гранатопадом" воина ВСУ

Детали истории

Назар Мартын до полномасштабного вторжения работал строителем. В сентябре прошлого года его мобилизовали в армию. Служил в Донецкой области.

Тяжелое ранение защитник Украины получил в бою, когда заступал на позицию. Путь к окопу простреливал враг. Когда до укрытия оставались считанные метры, возле Назара раздался взрыв.

Осколок от боеприпаса попал мужчине в хребет. Воин упал и понял, что ничего не чувствует ниже пояса. Сначала подумал, что ему оторвало ноги. Из последних сил на руках раненый защитник пополз в сторону окопа.

Вдруг появился вражеский дрон и начал сбрасывать гранаты на военного. Спина и ноги были иссечены. Назар говорит, что уже не чувствовал боли.

"Я просто стискивал зубы и молился", - сказал защитник.

Боец лежал один в течение 16 часов, пока на помощь ему пришли побратимы. Они четыре часа тянули его к точке эвакуации, где передали парамедикам.

Те уже довезли раненого в ближайший медпункт, где он получил первую помощь.

Продолжение истории

Оттуда военного отправили в Днепр. Он перенес несколько операций. Но местные врачи сохранили жизнь Назара!

Когда им это удалось, бойца отправили дальше во Львов. Уже там нейрохирурги вытащили из его спины осколок, который и обездвижил ему ноги.

В реабилитации воин опередил самые оптимистичные прогнозы медиков, поскольку они думали, что на то, чтобы мужчина смог сидеть, пойдут месяцы.

Защитник сел уже на следующий день после операции на позвоночнике. И вскоре уже даже ходил на костылях.

Реабилитация защитника в центре "Незламні" продолжается. Назар продолжает заниматься с физическим терапевтом.

Благодаря тренировкам он может преодолеть расстояние в 4000 шагов и занимается на беговой дорожке. Мечта Назара - вернуться к профессии строителя.

У 36-летнего Назара Мартына есть жена и дочери-близняшки (фото: facebook.com/1tmolviv)