Самая жуткая записка 18 века. Женщина навеки вышила слова любви человеческими волосами

Муж Анны Марии, Джеймс Рэдклифф, третий граф Дервентвотер, был казнен 24 февраля 1716 года за участие в восстании якобитов 1715 года. Джеймс и другие повстанцы пытались и не смогли низложить сына свергнутого католика, и новоиспеченный король вернулся на трон.

Джеймса схватили и отправили в Лондонский Тауэр - ждать своей казни из-за обезглавления. Его жена, Анна Мария, часто его навещала, а Джеймс писал любимому письму, в котором называл ее "самым дорогим сокровищем мира" и призывал быть мужественной, не поддаваться меланхолии.

К моменту казни Джеймсу было всего 26 лет. Его сердце после казни было отправлено в августинский монастырь. Анне Марии отдали только его тело – с пришитой головой.

Историки считают, что именно это позволило жене сохранить его волосы - в то время взять пряди волос и хранить их в медальоне было обычным делом.

Но, как оказалось, волосы казненного мужчины она сохранила не только для этого. После смертной казни она села за вышивку. Но инструменты были необычны - она использовала покрывало из камеры Джеймса в Тауэре для основы, а вместо ниток взяла пряди своих волос и волос мужчины.

"Эта вышитая простыня - чрезвычайный предмет, на создание кого потребовались бы месяцы, а может даже годы. Забота и преданность говорят о личном опустошении и замечательном характере Анны - ее решимость защищать память о своем муже еще долго после его смерти", - рассказала куратор социальной истории Лондонского музея Беверли Кук.

Простыня, вышитая человеческими волосами (фото: Лондонский музей)

Кстати, по мнению историков, именно на этой простыне Джеймс и Анна Мария могли зачать своего второго ребенка. Но доказать этот факт невозможно.

Беверли Кук предполагает, что для вышивки Анна Мария использовала не только свои волосы, но и Джеймса - поскольку вышивка смотрится на два цвета. Другие украшения – цветы, листья и венок в форме сердца. В отличие от самого послания, эти дополнения вышитые льняной нитью.

Анна Мария Уэбб и Джеймс Рэдклифф поженились в 1712 году. В браке у них родилось двое детей - сын Джон и дочь Анна. Кстати, Анна родилась именно в 1716 году, после казни своего отца.

Джеймс и Анна Мария Рэдклифф со старшим сыном (фото: Википедия)

Леди Дервентвотер вместе с детьми сбежала в Брюссель в 1721 году, где хотела воспитать своих детей католиками. Однако она скончалась в 1723 году от оспы.

Но простыня, которую вышила Анна Мария в знак памяти и любви к своему мужу Джеймсу, сохранилась. Поколения сторонников Рэдклиффа и других активистов охраняли и хранили его на протяжении веков, а в 1934 году он выкупил Лондонский музей.

Простынь с вышивкой человеческими волосами стала самой ужасной любовной запиской 18 века и частью жестокой истории Англии. Только в 2022 году в музее решили показать эту простыню и выставили ее на выставке "Казни".