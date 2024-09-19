Самая жуткая записка 18 века. Женщина навеки вышила слова любви человеческими волосами
Анна Мария Рэдклифф вышила для своего мужа любовную записку волосами. Она выбрала очень странные предметы для вышивки, которая увековечила ее любимого, потому что ее муж был казнен в 1716 году за восстание против короля Англии.
Что известно об этом ужасном любовном послании 18 века, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на All that's interesting.
Муж Анны Марии, Джеймс Рэдклифф, третий граф Дервентвотер, был казнен 24 февраля 1716 года за участие в восстании якобитов 1715 года. Джеймс и другие повстанцы пытались и не смогли низложить сына свергнутого католика, и новоиспеченный король вернулся на трон.
Джеймса схватили и отправили в Лондонский Тауэр - ждать своей казни из-за обезглавления. Его жена, Анна Мария, часто его навещала, а Джеймс писал любимому письму, в котором называл ее "самым дорогим сокровищем мира" и призывал быть мужественной, не поддаваться меланхолии.
К моменту казни Джеймсу было всего 26 лет. Его сердце после казни было отправлено в августинский монастырь. Анне Марии отдали только его тело – с пришитой головой.
Историки считают, что именно это позволило жене сохранить его волосы - в то время взять пряди волос и хранить их в медальоне было обычным делом.
Но, как оказалось, волосы казненного мужчины она сохранила не только для этого. После смертной казни она села за вышивку. Но инструменты были необычны - она использовала покрывало из камеры Джеймса в Тауэре для основы, а вместо ниток взяла пряди своих волос и волос мужчины.
"Эта вышитая простыня - чрезвычайный предмет, на создание кого потребовались бы месяцы, а может даже годы. Забота и преданность говорят о личном опустошении и замечательном характере Анны - ее решимость защищать память о своем муже еще долго после его смерти", - рассказала куратор социальной истории Лондонского музея Беверли Кук.
Простыня, вышитая человеческими волосами (фото: Лондонский музей)
Кстати, по мнению историков, именно на этой простыне Джеймс и Анна Мария могли зачать своего второго ребенка. Но доказать этот факт невозможно.
Беверли Кук предполагает, что для вышивки Анна Мария использовала не только свои волосы, но и Джеймса - поскольку вышивка смотрится на два цвета. Другие украшения – цветы, листья и венок в форме сердца. В отличие от самого послания, эти дополнения вышитые льняной нитью.
Анна Мария Уэбб и Джеймс Рэдклифф поженились в 1712 году. В браке у них родилось двое детей - сын Джон и дочь Анна. Кстати, Анна родилась именно в 1716 году, после казни своего отца.
Джеймс и Анна Мария Рэдклифф со старшим сыном (фото: Википедия)
Леди Дервентвотер вместе с детьми сбежала в Брюссель в 1721 году, где хотела воспитать своих детей католиками. Однако она скончалась в 1723 году от оспы.
Но простыня, которую вышила Анна Мария в знак памяти и любви к своему мужу Джеймсу, сохранилась. Поколения сторонников Рэдклиффа и других активистов охраняли и хранили его на протяжении веков, а в 1934 году он выкупил Лондонский музей.
Простынь с вышивкой человеческими волосами стала самой ужасной любовной запиской 18 века и частью жестокой истории Англии. Только в 2022 году в музее решили показать эту простыню и выставили ее на выставке "Казни".
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