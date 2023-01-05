Самый заразный штамм: что известно о новом Covid-19 и угрожает ли украинцам эпидемия

Новый штамм Covid-19 распространяется по миру с молниеносной скоростью. Вирус обнаружили уже в 29 странах. Omicron XBB.1.5 стал доминантным в США всего за несколько недель и может привести к пандемии.
Ряд стран уже заявили, что не готовы к новым волнам эпидемии коронавируса.
О том, чем опасен новый штамм Covid-19, защищает ли от него вакцинация и стоит ли ждать украинцам эпидемии, рассказываем в материале ниже.
Штамм коронавируса Omicron XBB.1.5 является наиболее заразным в мире. Об этом заявляют представители Всемирной организации здравоохранения. Только за декабрь в США количество случаев заболевания, вызванных этим вирусом, выросло с 4% до 41%. По прогнозам американских медиков, пик заболевания следует ожидать в середине января 2023-го года.
Ученые ВОЗ также озабочены скорым распространением вируса.
"Мы ожидаем новых волн заражения по всему миру, но это не обязательно приведет к новым волнам смертей, потому что наши контрмеры продолжают работать", - сообщили представители ВОЗ.
Штамм Омикрон характеризуется высокой заразностью и средней тяжестью протекания. Однако Сovid-19 способен к мутациям. И вероятность мутаций тем выше, чем больше людей заражено. Многомиллионный Китай предоставляет широкие возможности для мутационных процессов. Там коронавирус бушует с полной силой. Заявляют, что в декабре была инфицирована пятая часть населения.
Хотя, по предположениям некоторых экспертов, эти данные могут быть завышены китайскими властями, поскольку они боятся протестных настроений народа, поэтому ввели карантинные меры.
Из-за волны заражений Covid-19 в Китае многие страны ввели обязательное тестирование для тех, кто приезжает из КНР. В их числе Италия, США, Япония, Индия и Малайзия. В Германии призывают к обязательному общеевропейскому экспресс-тестированию всех въезжающих в ЕС из Китая.
Наряду с этим распространение коронавируса в Европе сейчас на низком уровне. Это объясняют тем, что в прошлые сезоны европейцы переболели другим штаммом Omicron. А также тем, что 83% европейцев - вакцинированы от Covid-19.
Представители ВОЗ заявляют, что пока нет данных, насколько хорошо вакцины нейтрализуют новый штамм. Сейчас ведутся работы по определению эффективности.
Вместе с этим ученые отмечают, что вариант XBB.1.5 имеет мутации, которые могут позволить вирусу не реагировать на бустерные дозы вакцин Covid и вызвать больше прорывных инфекций.
При этом врачи утверждают, что превентивные меры могут сдержать распространение нового штамма. Поэтому следует соблюдать все предыдущие рекомендации врачей.
По словам экспертов, в Украине несколько ниже коллективный иммунитет, чем в большинстве европейских стран. Поэтому, вероятно, у нас вирус будет распространяться по другим темпам.
Также ситуацию усугубляет и тот факт, что постоянный стресс снизил иммунитет нации и люди стали чаще болеть. Соответственно организм будет меньше сопротивляться опасному вирусу.
Еще одним негативным фактором является то, что война ухудшила возможности оказывать качественную медицинскую помощь больным с тяжелой формой.
Однако важным моментом вероятности распространения нового коронавируса в Украине является то, что у нас сейчас очень ограничены контакты с иностранцами. Этот фактор может снизить риски "завоза" Omicron XBB.1.5. Также сейчас у украинцев гораздо меньше социальных контактов, это может минимизировать распространение вируса в пределах страны.
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