Самый заразный штамм: что известно о новом Covid-19 и угрожает ли украинцам эпидемия

Что известно о новом штамме Covid-19

Штамм коронавируса Omicron XBB.1.5 является наиболее заразным в мире. Об этом заявляют представители Всемирной организации здравоохранения. Только за декабрь в США количество случаев заболевания, вызванных этим вирусом, выросло с 4% до 41%. По прогнозам американских медиков, пик заболевания следует ожидать в середине января 2023-го года.

Ученые ВОЗ также озабочены скорым распространением вируса.

"Мы ожидаем новых волн заражения по всему миру, но это не обязательно приведет к новым волнам смертей, потому что наши контрмеры продолжают работать", - сообщили представители ВОЗ.

Штамм Омикрон характеризуется высокой заразностью и средней тяжестью протекания. Однако Сovid-19 способен к мутациям. И вероятность мутаций тем выше, чем больше людей заражено. Многомиллионный Китай предоставляет широкие возможности для мутационных процессов. Там коронавирус бушует с полной силой. Заявляют, что в декабре была инфицирована пятая часть населения.

Хотя, по предположениям некоторых экспертов, эти данные могут быть завышены китайскими властями, поскольку они боятся протестных настроений народа, поэтому ввели карантинные меры.

Из-за волны заражений Covid-19 в Китае многие страны ввели обязательное тестирование для тех, кто приезжает из КНР. В их числе Италия, США, Япония, Индия и Малайзия. В Германии призывают к обязательному общеевропейскому экспресс-тестированию всех въезжающих в ЕС из Китая.

Наряду с этим распространение коронавируса в Европе сейчас на низком уровне. Это объясняют тем, что в прошлые сезоны европейцы переболели другим штаммом Omicron. А также тем, что 83% европейцев - вакцинированы от Covid-19.

Защищает ли вакцинация от нового штамма

Представители ВОЗ заявляют, что пока нет данных, насколько хорошо вакцины нейтрализуют новый штамм. Сейчас ведутся работы по определению эффективности.

Вместе с этим ученые отмечают, что вариант XBB.1.5 имеет мутации, которые могут позволить вирусу не реагировать на бустерные дозы вакцин Covid и вызвать больше прорывных инфекций.

При этом врачи утверждают, что превентивные меры могут сдержать распространение нового штамма. Поэтому следует соблюдать все предыдущие рекомендации врачей.

Стоит ли украинцам ждать эпидемии

По словам экспертов, в Украине несколько ниже коллективный иммунитет, чем в большинстве европейских стран. Поэтому, вероятно, у нас вирус будет распространяться по другим темпам.

Также ситуацию усугубляет и тот факт, что постоянный стресс снизил иммунитет нации и люди стали чаще болеть. Соответственно организм будет меньше сопротивляться опасному вирусу.

Еще одним негативным фактором является то, что война ухудшила возможности оказывать качественную медицинскую помощь больным с тяжелой формой.

Однако важным моментом вероятности распространения нового коронавируса в Украине является то, что у нас сейчас очень ограничены контакты с иностранцами. Этот фактор может снизить риски "завоза" Omicron XBB.1.5. Также сейчас у украинцев гораздо меньше социальных контактов, это может минимизировать распространение вируса в пределах страны.