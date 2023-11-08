Выдающиеся роли секс-символа всех времен Алена Делона

Ален Делон до сих пор является секс-символом, которого и сегодня можно увидеть в элегантных стильных костюмах и соблазнительно расстегнутых рубашках. Женщины сходили с ума от его актерской игры и внешности.
РБК-Украина (проект Styler) собрала самые выдающиеся роли Алена Делона и охотно делится с вами своим списком.
При подготовке материала были использованы источники: Кинориум.
В центре сюжета встает телеведущий Седрик Сен-Геранд, известный под сценическим псевдонимом CSG - звезда на национальном телеканале, любимец публики. Он и его программа очень успешны. Это разжигает ревность у других.
Самые интересные роли Алена Делона (фото: Кинориум)
В этом фильме Ален Делон сыграл роль Тома Рипли и сохранил статус актера, который невероятно воплотил этого персонажа. Ему удалось с легкостью сыграть эту роль, учитывая, что он очаровательный и харизматичный мужчина.
Самые интересные роли Алена Делона (фото: Кинориум)
В мистической драме Делон сыграл апатичного торговца искусством, использующим преследуемых нацистской Германией евреев.
Самые интересные роли Алена Делона (фото: Кинориум)
Здесь секс-символ всех времен сыграл главную роль. А также в центре сюжета предстает молодая шеф-редактор модного журнала должна расстаться со своим бывшим, незаметно для ее нынешнего кавалера, недавно сделавшего ей предложение.
Самые интересные роли Алена Делона (фото: Кинориум)
В этой ленте режиссер сыграл роль Юлиуса Цезаря. Это третий фильм, снятый по мотивам комиксов об Астериксе и Обеликсе, на основе повести Астерикс на Олимпийских играх.
Самые интересные роли Алена Делона (фото: Кинориум)
Стильный французский триллер, запоминающийся благодаря визуальным эффектам и некоторым откровенным для своего времени сценам. Здесь актер вместе с Роми Шнайдером сыграли пару влюбленных в отпуске.
Самые интересные роли Алена Делона (фото: Кинориум)
Сценарист играет роль комиссара полиции Фрэнка Рива, который подал в отставку и добыл удовольствие на Багамских островах. Но его жизнь не стала спокойной даже после увольнения из любимой работы, которой он посвятил всю жизнь.
Самые интересные роли Алена Делона (фото: Кинориум)
Ранее мы писали о том, как Ален Делон наизусть прочел отрывок из "Завета" Шевченко.
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