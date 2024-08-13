Самые страшные болезни мира: синдром чужой руки, запах рыбы, человек-оборотень

Чрезвычайно редкие заболевания озадачили ученых на протяжении многих поколений, поскольку сейчас некоторые из них не имеют лечения по-прежнему.

Такими заболеваниями страдает менее 200 000 человек на планете. И это: синдром человека-слона, синдром инопланетной руки и болезнь, из-за которой больные выглядят как люди-варуки.

Синдром человека-слона

Синдром человека-слона, также известный как синдром Протея, был освещен в голливудском фильме 1980 под названием "Человек-слон". Он основан на реальной истории Джозефа Меррика, мужчины с серьезными деформациями, жившего в Лондоне в конце 1800-х годов и умершего в возрасте 27 лет.

Неизлечимое состояние вызывает аномальный рост костной ткани в определенных частях тела и может быстро распространяться в возрасте от 6 до 18 месяцев.

Вызванные неисправным геном, пороки развития растут на черепе, животе, руках и ногах или вокруг них. Продолжительность жизни колеблется от нескольких месяцев до 30 лет.

Синдром человека-оборотня

Этот синдром вызывает неконтролируемый рост волос по всему телу человека, включая лицо. Также известен как врожденный ланугинозный гипертрихоз (ВГЧ). Заболевание наблюдается с рождения, а симптомы появляются в раннем детстве.

Волосы растут до 5 см, но могут быть длиннее в более тяжелых случаях. Считается, что это - наследственное генетическое заболевание. Лекарств против него нет, но пациенты могут справиться с признаками и симптомами, включая бритье, эпиляцию воском, отбеливание, стрижку или выщипывание волос.

Синдром шагающего трупа

Также называется синдром Котара - еще одно редкое заболевание, заставляющее людей считать, что части их тела отсутствуют, или что они мертвы или умирают.

В мире задокументировано около 200 подобных случаев. Причина не известна, хотя эксперты говорят, что это могут быть симптомы более глубокой неврологической проблемы.

Синдром Алисы

Синдром Алисы в стране чудес был назван так в 1955 году британским психиатром и доктором Джоном Тоддом, поскольку больные чувствуют, что их тело становится все больше и меньше, подобно персонажу известной книги Льюиса Кэрролла.

Это заболевание, также называемое синдромом Тодда или дисметропсией, дает ощущение сильно искаженного самопредставления и больные считают, что их голова и руки либо непропорционально увеличиваются, либо уменьшаются.

Люди с синдромом Алисы также видят предметы неправильного размера и формы, кажутся больше или меньше, чем они есть на самом деле.

Они также могут ощущать искажение через расстояние и видеть относительно короткий коридор как бесконечный. С 1955 по 2015 год в медицинской литературе описано всего 169 случаев.

Синдром чужой руки

Синдром чужой руки (AHS) - это расстройство, при котором рука человека двигается сама по себе. Его также называют синдромом доктора Стрейнджлава, когда рука, чаще всего левая, двигается и выполняет действия без ведома человека.

Рука может двигаться самостоятельно, чтобы выполнять задачи, например, царапать или расстегивать пижаму без ведома человека. Одна пациентка рассказала медикам, что чужая рука время от времени пыталась ее удушить.

Синдром запаха рыбы

Синдром запаха рыбы также известен как триметиламинурия и вызван дефектом гена FMO3.

Наследственное заболевание влечет за собой накопление триметиламина - соединения, которое придает резкому запаху тухлой рыбе и другим морским существам.

Поскольку люди с триметиламинурией не могут переработать это соединение, большое количество его накапливается в моче, поте и дыхании человека, из-за чего они пахнут рыбой.

Других симптомов заболевания нет, но оно может привести к серьезным психологическим и эмоциональным проблемам.

Не существует лекарства против синдрома запаха рыбы, но лечение может включать изменения в диете, кислое мыло, пробиотики, активированный уголь, лосьоны и добавки с витамином B12.