Старейшая женщина в мире умерла в возрасте 116 лет: кто стал ее преемницей

Инах Канабарро Лукас, монахиня из Бразилии, которая пережила две мировые войны и была благословлена Папой Римским, покинула этот мир в возрасте 116 лет 30 апреля. Эта женщина менее года назад стала самой старой жительницей планеты после своей предшественницы - 116-летней японки Томико Итооки.

Кто теперь стал самой старой женщиной на планете, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со сылкой на Metro.

Новой самой старой женщиной в мире стала британка из графства Суррей - Этель Мэй Катерхэм. Сейчас Этель проживает в доме престарелых Hallmark Lakeview в Лайтвотере, графство Суррей.

21 августа 2024 года британке исполнилось 115 лет и она стильно отпраздновала свой юбилей. До 116 лет ей осталось несколько месяцев.

Этель Мэй Катерхэм родилась 21 августа 1909 года в Шиптон-Беллингере, Гемпшир. Она имеет еще один интересный титул - последняя живая подданная короля Эдуарда VII. Этель празднует свое 115-летие (фото: скриншот)

Стоит добавить, что в 2024 году Этель стала лишь третьей британкой, которая достигла 115 лет.

В 18 лет Этель устроилась на работу сиделки в семье военных в Индии, где прожила три года. В 1931 году она вернулась в Британию и встретила своего будущего мужа Нормана на вечеринке.

В 1933 году они поженились в Солсберийском соборе, где Норман был хористом. Позже он стал подполковником Королевского армейского платежного корпуса и супруги жили в Гарнеме. Впоследствии Этель вместе с мужем уехала сначала в Гонконг, а затем на Гибралтар. Этель с семьей (скриншот)

В Гонконге Этель основала детский сад для преподавания английского языка. На Гибралтаре у супругов родилось две дочери, которые уже воспитывались в Англии.

Сейчас у Этель большая семья: две дочери, трое внучек и пятеро правнуков. Свое долголетие женщина объясняет очень просто - устойчивостью и способностью к адаптации.