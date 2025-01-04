Самая старшая женщина в мире умерла в возрасте 116 лет: что о ней известно

В Японии умерла обладательница титула самой старой женщины в мире Томико Итоока, которой было 116 лет Причиной смерти врачи назвали почтенный возраст рекордсменки.

Что известно о самой старой женщине мира и ее смерти, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Kyodo .

Томико Итооко родилась 23 мая 1908 года в городе Осака, Япония. Она стала вторым из трех детей в семье. В юности Томико занималась волейболом, в специализированной школе для девочек.

Замуж она вышла в 20 лет и родила четверых детей, которые впоследствии подарили рекордсменке много внуков и правнуков. Первый ребенок у нее появился в 21 год и всего в браке с мужем она имела двух сыновей и двух дочерей.

Во время Второй мировой войны Томико пришлось руководить японским офисом текстильной фабрики своего мужа и совмещать работу и воспитание четырех детей.

В 1979 году она стала вдовой и более 10 лет жила сама в родном городе префектуры Нара. Одно из увлечений Томико было скалолазание. Она даже в уже почтенном возрасте неоднократно поднималась на легендарные горы Нидзё и Онтаке.

Онтаке - второй по величине вулкан в Японии с высотой более 3000 метров и рекордсменка поднялась на вершину дважды. В 80 лет Томико совершила паломничество по 33 буддийским храмам в регионе Кансай.

Самым большим достижением женщины стало то, что она в возрасте 100 лет поднялась по длинной каменной лестнице святыни Ашии и поклонилась на вершине. При этом Томико не использовала даже трость.

Томико Итооко в возрасте 100 лет (фото: LongeviQuest)

Одним из самых любимых мест рекордсменки был храм Якусидзи в префектуре Нара, и ей очень нравилось писать сутры.

В возрасте 110 лет Томико переехала жить в дом престарелых в городе Асия. Она перенесла тяжелый грипп несколько лет назад, но одолела тяжелую болезнь.

До последних дней женщина четко общалась с родными и персоналом заведения, хотя уже и порой имела плохой слух.

Титул старейшей женщины она получила 12 декабря 2023 года и одновременно Томико стала седьмой японкой, которая достигла возраста в 116 лет. Также она была 24 человеком с наибольшей длиной возраста в истории человечества. В августе 2024 года она получила титул старейшего человека мира по версии Книги рекордов Гиннеса.

Как сообщили представители дома престарелых в Асии, рекордсменка тихо ушла ночью 29 декабря. Причиной смерти стала старость.