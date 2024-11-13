Самый сексуальный мужчина 2024 года по версии People. Кто он?

Кто такой Джон Красински

Джон Красински - 45-летний американский актер, режиссер и сценарист. Наибольшую известность ему принесла роль Джима Гелперта в сериале "Офис".

Также зрители могут помнить его по кинофильмам "В дороге", "Любовь вне правил", "Отпуск по обмену", "13 часов: Тайные воины Бенгази", "Тихое место", Джек Райан", "Лицензия на женитьбу", "Все любят китов", "Жених напрокат" и "Как все запутано".

Джон Красински - самый сексуальный мужчина 2024 года (фото: instagram.com/johnkrasinski)

Отец актера - польско-американский врач, мать - наполовину ирландка, наполовину американка. Джона и его двух старших братьев Кевина и Пола воспитывали в римско-католической вере.

В юности будущая звезда кино преподавал английский язык в Коста-Рике, а затем Джон поступил в Браунский университет, где изучал театральное искусство вместе с Лоури Маршалом и Джоном Эмигом.

В 2001 году он окончил университет с отличием и получил профессию драматурга. Но позже он получил еще одно образование - в Национальном театральном институте в Фотерфорде, Коннектикут. Также он учился в Королевской Шекспировской Компании и Актерском центре в Нью-Йорке.

Джон Красински - самый сексуальный мужчина 2024 года (фото: instagram.com/johnkrasinski)

После окончания учебы Джон сыграл в нескольких телевизионных шоу, снялся в рекламе и играл в не бродвейских театральных спектаклях. Чтобы хватало на жизнь - подрабатывал официантом.

Сейчас в его жизни много съемок, он играл эпизодические роли во многих сериалах, фильмах, работал вместе с Дрю Бэрримор, Джорджем Клуни и Рене Зеллвегерр.

Стоит отметить, что именно Красински был одним из основных кандидатов на роль Капитана Америки в фильме "Капитан Америка: Первый мститель", но роль отдали Крису Эвансу.

В ноябре 2008 года Красински начал встречаться с британской актрисой Эмили Блант. 10 июля 2010 года пара поженилась в Италии и на их свадебной церемонии было много звезд. В браке звезд родилось двое детей.

Джон Кразински и Эмили Блант (фото: instagram.com/johnkrasinski)

Титул самого сексуального мужчины

В преддверии награды жена Джона, актриса Эмили Блант, шутила, что обклеит дом обоями с обложкой глянца, если муж получит награду. И она очень обрадовалась, когда узнала о номинации.

Сам актер был очень удивлен и даже озадачен. Он признался, что у него "ноль мнений" на эту тему.

"Я не просыпаюсь с мыслью: "Неужели это тот день, когда меня попросят стать самым сексуальным мужчиной планеты?". И все же это был день, когда вы, народ, сделали это. Вы действительно подняли планку для меня", - так он отреагировал на свой новый титул.

Джон Красински в сериале "Офис" (фото: kinorium.com)

Стоит добавить, что 45-летний актер предпочитает быть просто мужем и отцом, просматривающим документальные фильмы Netflix и наслаждаться сказками на ночь со своими детьми.

Сейчас он живет с красавицей-женой Эмили Блант в Бруклине. Дочери Хейзел - 10 лет, а Вайолет - 8 лет.

"Это то прекрасное, что когда ты женат на ком-то, ты постоянно учишься, меняешься и развиваешься. И мне так повезло пройти через все это вместе с ней", - так он говорит о своей жене.

Сейчас Джон активно развивается как сценарист и даже снискал славу одного из лучших сценаристов Голливуда.