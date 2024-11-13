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Самый сексуальный мужчина 2024 года по версии People. Кто он?

Среда 13 ноября 2024 22:23
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Самый сексуальный мужчина 2024 года по версии People. Кто он? Джон Красински - самый сексуальный мужчина в 2024 году по версии People (фото: kinorium.com)
Автор: Анна Шиканова

Актер Джон Красински был выбран самым сексуальным мужчиной 2024 года. Звезда сериалов был очень удивлен ​​своим новым титулом и даже подумал, что это розыгрыш.

Что известно о самом сексуальном мужчине 2024 года и как он выглядит, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на журнал People.

Кто такой Джон Красински

Джон Красински - 45-летний американский актер, режиссер и сценарист. Наибольшую известность ему принесла роль Джима Гелперта в сериале "Офис".

Также зрители могут помнить его по кинофильмам "В дороге", "Любовь вне правил", "Отпуск по обмену", "13 часов: Тайные воины Бенгази", "Тихое место", Джек Райан", "Лицензия на женитьбу", "Все любят китов", "Жених напрокат" и "Как все запутано".

Самый сексуальный мужчина 2024 года по версии People. Кто он?

Джон Красински - самый сексуальный мужчина 2024 года (фото: instagram.com/johnkrasinski)

Отец актера - польско-американский врач, мать - наполовину ирландка, наполовину американка. Джона и его двух старших братьев Кевина и Пола воспитывали в римско-католической вере.

В юности будущая звезда кино преподавал английский язык в Коста-Рике, а затем Джон поступил в Браунский университет, где изучал театральное искусство вместе с Лоури Маршалом и Джоном Эмигом.

В 2001 году он окончил университет с отличием и получил профессию драматурга. Но позже он получил еще одно образование - в Национальном театральном институте в Фотерфорде, Коннектикут. Также он учился в Королевской Шекспировской Компании и Актерском центре в Нью-Йорке.

Самый сексуальный мужчина 2024 года по версии People. Кто он?

Джон Красински - самый сексуальный мужчина 2024 года (фото: instagram.com/johnkrasinski)

После окончания учебы Джон сыграл в нескольких телевизионных шоу, снялся в рекламе и играл в не бродвейских театральных спектаклях. Чтобы хватало на жизнь - подрабатывал официантом.

Сейчас в его жизни много съемок, он играл эпизодические роли во многих сериалах, фильмах, работал вместе с Дрю Бэрримор, Джорджем Клуни и Рене Зеллвегерр.

Стоит отметить, что именно Красински был одним из основных кандидатов на роль Капитана Америки в фильме "Капитан Америка: Первый мститель", но роль отдали Крису Эвансу.

В ноябре 2008 года Красински начал встречаться с британской актрисой Эмили Блант. 10 июля 2010 года пара поженилась в Италии и на их свадебной церемонии было много звезд. В браке звезд родилось двое детей.

Самый сексуальный мужчина 2024 года по версии People. Кто он?Самый сексуальный мужчина 2024 года по версии People. Кто он?Самый сексуальный мужчина 2024 года по версии People. Кто он?

Джон Кразински и Эмили Блант (фото: instagram.com/johnkrasinski)

Титул самого сексуального мужчины

В преддверии награды жена Джона, актриса Эмили Блант, шутила, что обклеит дом обоями с обложкой глянца, если муж получит награду. И она очень обрадовалась, когда узнала о номинации.

Сам актер был очень удивлен и даже озадачен. Он признался, что у него "ноль мнений" на эту тему.

"Я не просыпаюсь с мыслью: "Неужели это тот день, когда меня попросят стать самым сексуальным мужчиной планеты?". И все же это был день, когда вы, народ, сделали это. Вы действительно подняли планку для меня", - так он отреагировал на свой новый титул.

Самый сексуальный мужчина 2024 года по версии People. Кто он?Самый сексуальный мужчина 2024 года по версии People. Кто он?

Джон Красински в сериале "Офис" (фото: kinorium.com)

Стоит добавить, что 45-летний актер предпочитает быть просто мужем и отцом, просматривающим документальные фильмы Netflix и наслаждаться сказками на ночь со своими детьми.

Сейчас он живет с красавицей-женой Эмили Блант в Бруклине. Дочери Хейзел - 10 лет, а Вайолет - 8 лет.

"Это то прекрасное, что когда ты женат на ком-то, ты постоянно учишься, меняешься и развиваешься. И мне так повезло пройти через все это вместе с ней", - так он говорит о своей жене.

Сейчас Джон активно развивается как сценарист и даже снискал славу одного из лучших сценаристов Голливуда.

Раньше мы писали, что самым сексуальным лысым мужчиной стал представитель королевской семьи.

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