Самые распространенные мифы о сексе: а во что верите вы?

Вокруг интересной темы секса существует много мифов, которые, если честно, только портят и усложняют жизнь многих пар и одиноких людей.
О самых распространенных из них, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на портал Сообщество украинских врачей в Instagram.
Вовсе нет, зачатие и оргазм, никак не связано. Оргазм – это о клиторе, а зачатие - о слиянии клеток (гамет). У нас и так плохая ситуация сейчас с рождаемостью, еще это – это вообще была бы катастрофа, к сожалению. Поэтому, женщины, не забывайте о наслаждении.
Нет, еще как смешивается. Хоть и забеременеть во время менструации вероятность ниже, но она все равно есть. Поэтому, если есть желание и тяга к партнеру для секса - не забывайте о защите, если не хотите стать родителями через 9 месяцев.
Это действительно миф, мы уже рассказывали выше о принципе GPS и самонаведении сперматозоида в яйцеклетку. Поэтому душ не помешает этому, а привести к воспалительным заболеваниям влагалища или баквагинозу - может.
Мифы о сексе (фото: Getty images)
Нет, потому что секс (каким бы он ни был) является физической активностью. Поэтому, как спорт, он укрепляет сердечно-сосудистую систему, что, по сути, является профилактикой инфаркта.
НЕТ. Это как душ после секса. Вода вокруг нас не защищает от продвижения сперматозоидов и не убивает их, а значит - не предотвращает беременность. Беременность предотвращает только удобный для вас и подобранный метод контрацепции.
Раньше мы рассказывали, как благодаря обеду определить, каким ваш партнер будет в постели.
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