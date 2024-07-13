"Самая уродливая" собака снялась в "Дедпуле" и уже "засветилась" с Рейнольдсом на красной дорожке (фото)

Собака Пегги - помесь мопса и китайской хохлатой. В Великобритании ее называют "самой уродливой", однако это не помешало ей получить роль в новой части "Дедпула".

Пегги сыграла "напарницу" главного героя. В фильме ее зовут "Догпул". И недавно собачка "засветилась" на красной дорожке.

Она появилась на допремьерном показе вместе с Рейнольдсом и Джекманом. При этом Пегги нарядили в костюм помощницы Дедпула.

Собака привлекла немало внимания. Актеры держали ее на руках, позировали с ней перед камерами. И, судя по всему, Пегги довольна внезапной популярностью. Она уверенно держалась и веселила всех вокруг.

"Это любовь с первого взгляда", - высказался о Пегги Рейнольдс.

Хозяйка собаки гордится ею и отмечает, что не обижается, когда ее питомца называют "самым уродливым". По словам владелицы, она прекрасно понимает, что такое "звание" больше шуточное, чем оскорбительное.

Что известно о новой части "Дедпула"

Официальная премьера фильма "Дедпул и Росомаха" запланирована на 25 июля. Фаны были приятно удивлены, когда узнали, что в новой части появится Джекман. Легендарного Росомаху даже не могли представить в сюжете, но трейлер получился действительно интригующим.

"Каждый заслуживает счастливого конца", - такой слоган получил новый супергеройский экшн от Marvel.

"Дедпул и Росомаха" - украинский трейлер