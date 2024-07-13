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"Самая уродливая" собака снялась в "Дедпуле" и уже "засветилась" с Рейнольдсом на красной дорожке (фото)

Рейнольдс, Джекман и собака Пегги (фото: Getty Images)
Автор: Полина Иваненко

В Лондоне состоялся допремьерный показ новой части "Дедпула". В нем снялись не только Райан Рейнольдс и "Росомаха" Хью Джекман. Роль получила еще и "самая уродливая" собака Великобритании.

Как выглядит "самый уродливый пес" и какую роль он получил в "Дедпуле", рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Собака Пегги - помесь мопса и китайской хохлатой. В Великобритании ее называют "самой уродливой", однако это не помешало ей получить роль в новой части "Дедпула".

Пегги сыграла "напарницу" главного героя. В фильме ее зовут "Догпул". И недавно собачка "засветилась" на красной дорожке.

Она появилась на допремьерном показе вместе с Рейнольдсом и Джекманом. При этом Пегги нарядили в костюм помощницы Дедпула. 

Собака привлекла немало внимания. Актеры держали ее на руках, позировали с ней перед камерами. И, судя по всему, Пегги довольна внезапной популярностью. Она уверенно держалась и веселила всех вокруг.

 

"Это любовь с первого взгляда", - высказался о Пегги Рейнольдс.

Хозяйка собаки гордится ею и отмечает, что не обижается, когда ее питомца называют "самым уродливым". По словам владелицы, она прекрасно понимает, что такое "звание" больше шуточное, чем оскорбительное.

Что известно о новой части "Дедпула"

Официальная премьера фильма "Дедпул и Росомаха" запланирована на 25 июля. Фаны были приятно удивлены, когда узнали, что в новой части появится Джекман. Легендарного Росомаху даже не могли представить в сюжете, но трейлер получился действительно интригующим.

"Каждый заслуживает счастливого конца", - такой слоган получил новый супергеройский экшн от Marvel.

"Дедпул и Росомаха" - украинский трейлер

 

К слову, ранее мы рассказывали, как выглядит "самая уродливая собака", победившая на конкурсе в этом году.

Помимо этого, недавно мы назвали 7 фильмов о путешествиях во времени, от которых вы затаите дыхание.

Во время написания материала были использованы источники: Daily Mail, Empire, Instagram Рейнольдса.

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