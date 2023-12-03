Самые популярные диеты 2023 года: преимущества и недостатки

Существует множество диет, которые приобрели массовую популярность. Многие блоггеры и эксперты строят свою карьеру вокруг "волшебных" методик питания, которые в большинстве своем могут приводить к негативным последствиям для здоровья. Некоторые из диет, которые мы упомянем в этой статье, до сих пор практикуются среди женщин и подаются под видом быстрого и безопасного похудения, хотя таковыми не являются.
О том, какие диеты негативно влияют на здоровье человека, рассказала для РБК-Украина (проект Styler) врач и health-экспертка Ульяна Вернер.
Пищевые рационы, ограничивающие прием калорий до очень низкого уровня, обычно значительно ниже рекомендованного дневного объема. Эти диеты могут включать менее 800-1000 калорий в день, что значительно ниже нормы многих людей.
Цель таких диет часто заключается в быстрой потере веса. Идея состоит в том, что уменьшение калорийного содержания приводит к энергетическому дефициту, когда организм сжигает больше энергии, чем получает из пищи, и тем самым способствует потере веса. Однако эти диеты имеют некоторые серьезные недостатки и риски:
Эффективность и безопасность низкокалорийных диет на длительном периоде достаточно сомнительна. Вместо экстремальных ограничений калорий рекомендуется соблюдать сбалансированный подход к питанию, включающий разнообразные продукты, витамины, минералы, достаточное количество белков и жиров, а также физическую активность.
Для достижения здорового веса лучше консультироваться с врачом или диетологом, разработавшим план питания, учитывая ваши индивидуальные потребности.
Диеты, основанные на одном продукте или группе продуктов, это виды питания, в которых значительная часть рациона построена вокруг конкретного продукта или категории продуктов.
Такие диеты могут предлагать употреблять определенный вид пищи большим количеством и ограничивать другие продукты или группы продуктов. Основная идея состоит в том, что выбранный продукт должен способствовать потере веса или улучшению здоровья.
Однако эти диеты имеют свои недостатки и риски:
Потеря веса может являться результатом потери жидкости или временного снижения калорийного содержимого. После окончания такой диеты, если вы возвращаетесь к привычному способу питания, существует риск возврата веса или даже увеличения ее.
Диеты с использованием суперфудов базируются на идее, что некоторые продукты обладают высоким содержанием питательных веществ, антиоксидантов, витаминов и минералов, которые приводят к улучшению здоровья и помогают удерживать вес под контролем.
Эти продукты часто называют суперфудами из-за их высокой питательной ценности. Это могут быть овощи, корешки, семечки, орехи, листовая зелень, рыба, ягоды и кисломолочные продукты. Лосось, капуста Кале, черника, асаи, семена чиа и киноа.
Однако диеты, основанные на суперфудах, имеют некоторые недостатки и риски:
Относительно возможности похудения на длительный период диеты с использованием суперфудов могут способствовать здоровому питанию, которое может помочь контролировать вес. Однако лишний интерес "магическими" продуктами может привести к нереалистичным ожиданиям похудения или улучшения здоровья.
Избегайте экстремальных диет, которые могут быть опасны для здоровья. Помните, что похудение - это процесс, требующий времени, терпения и стойкости. Лучший подход - это реалистичные цели, которые основываются на сбалансированном образе жизни и сосредоточиться не только на похудении, но и на улучшении вашего общего здоровья.
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