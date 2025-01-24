Самый опасный паук в мире: ученые разгадали тайну его вида

Почти каждого австралийца с детства учат быть осторожным с воронкообразными пауками. Этих крупных, черных, агрессивных паукообразных можно встретить вдоль восточного побережья континента, где они живут в выстланных паутиной норах и набрасываются на мелкую живность, которой лакомятся.

Кроме этого, благодаря определенным прихотям эволюции, они выделяют яд, более опасный для человека, чем яд любого другого паука. В Австралии есть десятки видов воронкообразных пауков, но самым ядовитым из них является сиднейский воронкообразный паук (Atrax robustus). Хотя, возможно, это не совсем так.

Новое исследование паука обнаружило, что то, что до недавнего времени считали одним видом, на самом деле является тремя. Другими словами, существует еще два новых вида самого ядовитого в мире паука.



Atrax robustus - один из самых ядовитых воронкообразных пауков (фото: wikipedia.org, User: Sputniktilt)

Группа пауков, ранее известных как A. robustus, некоторое время была загадкой для ученых. Казалось, существовали определенные региональные различия во внешнем виде пауков, но они принадлежали к одному виду.

Под руководством арахнолога Стефани Лории из Института анализа изменений биоразнообразия им. Лейбница в Германии группа исследователей решила докопаться до сути этого разнообразия. Проведя генетический анализ пауков, ученые обнаружили, что у A. robustus есть три подвида, поэтому смогли охарактеризовать ареалы обитания каждого из видов самого ядовитого паука.

Исследователи выяснили, что ареал обитания A. robustus сосредоточен вокруг Сиднея, на севере до Центрального побережья, на юге до реки Джордж и на западе до холмов Баулкам. В южных и западных местностях обитает южносиднейский воронкообразный паук (Atrax montanus), вид, который был описан в 1914 году, а впоследствии был объединен в A. robustus.



Воронкообразный паук отпугивает нежелательных гостей (фото: wikipedia.org, User: Tirin)

А на севере обитает недавно открытый вид - ньюкаслский воронкообразный паук (Atrax christenseni). К тому же выяснилось, что ранее описанные крупнейшие представители воронкообразных пауков A. robustus на самом деле принадлежали к другому виду.

Поэтому возможность отсортировать этих опасных австралийских пауков на соответствующие виды будет иметь огромное значение для понимания состава их смертельного яда, который, по определенным причинам, опасен только для мелких существ и приматов, включая человека.

Atrax christenseni - недавно обнаруженный подвид самого ядовитого паука Atrax robustus (фото: Australian Museum)

Впрочем, хотя его яд является наиболее опасным в мире, в Австралии никто не умер от укуса воронкообразного паука с момента внедрения противоядия в 1981 году, несмотря на то, что ежегодно регистрируется от 30 до 40 укусов воронкообразных пауков.

Противоядие является чрезвычайно эффективным средством лечения - но новое открытие может помочь усовершенствовать формулу в соответствии с видом паука. Ведь яд воронкообразных пауков является сложной пептидной смесью, которая может меняться от вида к виду, или даже от случая к случаю. И не только противоядие интересует ученых.

Яд таких пауков имеет широкий спектр потенциальных применений - от природных пестицидов до фармацевтических препаратов. Однако есть еще один факт, который изрядно беспокоит ученых - количество воронкообразных пауков, похоже, уменьшается.

Хотя эти пауки могут быть страшными для людей, они играют важную роль в среде, в которой живут. Лучшее понимание различий между ними поможет ученым защитить пауков от угроз, с которыми они сталкиваются в меняющемся мире.