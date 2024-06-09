5 самых опасных животных-убийц. Среди них - "лучший друг человека"

Львы (200 человек в год)

Лев, как известно всем, является свирепым хищником, с которым не хотелось бы связываться. Его рев в 114 дБ должен быть достаточным предупреждением.

Обычно лев нападает ночью, используя острые когти, что наносят глубокие раны, и укусы, который могут сломать кости и череп. Лев - грозный зверь. Эти большие кошки преследуют свою жертву небольшими группами, окружая неудачливую особь со всех сторон.

Если подойти слишком близко к прайду, вас могут заметить и напасть. Особенно часто это происходит в период спаривания или когда в прайде есть детеныши. Эти большие кошки нападают из-за голода и для защиты потомства.

Как выглядит лев самец (фото: Википедия)

Как выглядит самка льва (фото: Википедия)

Бегемоты (500 человек в год)

Бегемота можно рассматривать как неожиданность в этом списке, поскольку он является травоядным животным, но благодаря поразительному набору зубов и агрессивному характеру он является одним из самых опасных животных на планете.

Бегемоты используют свои длинные (до полуметра) острые клыки для борьбы, и всего один его укус может разрезать человеческое тело пополам. Укус бегемота имеет силу укуса втрое больше, чем у льва.

Лютые гиппопотамы могут нападать на человека, когда тот приближается к их месту жительства, а также опрокидывать лодки в целях защиты, принимая людей за хищников. Известно, что бегемоты, будучи в отчаянии, могут даже поедать себе подобных.

Морда гиппопотама передним планом (фото: Википедия)

Слоны (600 человек в год)

Могущественный слон является одним из самых опасных животных в мире благодаря своему размеру.

Слоны обычно убивают людей, растаптывая. Поскольку африканский слон может весить до восьми тонн (в то же время азиатский - до 5,5 тонны), то силы, с которой он может отбросить человека назад и затоптать, будет достаточно, чтобы убить.

Слон может использовать свой хобот, чтобы поднимать, бросать людей и разбивать их о землю. Также известно, что эти огромные животные могут забодать человека своими бивнями.

Как выглядит азиатский слон (фото: Википедия)

Крокодилы (1000 человек в год)

Крокодил - известное своей яростью животное, от которого ежегодно погибает до 1000 человек. Достаточно одного взгляда на их зубы, чтобы понять, почему эти рептилии так опасны.

У нильского крокодила самый сильный укус из всех животных в мире, а у морского крокодила сила укуса вполовину меньше (второе место по силе укуса среди животных).

Морские крокодилы могут совершить бросок на смерть, чтоб убить жертву. А нильские крокодилы используют свой невероятно мощный укус, чтобы просто раздавить жертву, прежде чем глотать целиком.

Крокодилы агрессивны и чрезвычайно территориальны и нападают на всех, кто входит в их среду обитания, часто устраивая в воде засаду на добычу.

Как выглядит морской (гребенчатый) крокодил (фото: Википедия)

Как выглядит нильский крокодил (фото: Википедия)

Собаки (59 000 человек в год)

Лучший друг человека может оказаться его злейшим врагом, когда дело касается бешенства.

Собаки любят охранять своих владельцев от возможных злоумышленников и нападают, кусая. Хотя смертельные случаи от нападений собак являются редкостью, случаи смерти человека от бешенства, передаваемого через укусы собак, не являются чем-то необычным.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), "собаки являются основным источником смертности людей от бешенства, на их долю приходится до 99% всех случаев передачи бешенства людям". Эта болезнь передается через слюну во время укуса, царапины и прямой контакт с зараженными участками тела собаки.

Пес домашний обыкновенный (фото: Википедия)

Памятная марка с изображением доктора Джозефа Леннокса Павана, обнаружившего вирус бешенства (иллюстрация: Википедия)