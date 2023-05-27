Самая опасная еда летом, из-за которой вы можете слечь с отравлением: список

В жару бактерии имеют благоприятные условия для быстрого распространения. Именно поэтому некоторая пища летом становится особенно опасной, поскольку способна вызвать отравление.
О том, какие продукты являются наиболее опасными в жаркий период, пишет Fox news.
Недостаточно пропеченное мясо подвергает вас риску развития опасного заболевания, вызываемого кишечной палочкой.
Говяжий фарш более опасен, чем отдельный кусок мяса, поскольку он получен от одной коровы, а промышленный фарш от многих.
Эксперты советуют готовить гамбургеры или любую говядину до внутренней температуры не менее 160 градусов, чтобы убить возбудителей опасных болезней.
Риск заражения сальмонеллой самый высокий в яйцах, которые не хранились при должной температуре. Сальмонелла может жить как внутри, так и снаружи яйца.
Стоит их покупать только в магазинах или проверенных поставщиках. Также правильно обрабатывайте их термически и откажитесь от употребления сырых яиц. Перед их приготовлением обязательно их мойте.
Хотя большинство вредных продуктов летом связано с микробами, которые вызывают отравление, но опасность представляют и канцерогены, образующие во время приготовления мяса на гриле.
Исследования показывают, что так в блюде образуются вещества, вызывающие рак. Ученые советуют, чтобы уменьшить опасность, мариновать мясо или рыбу не менее 30 минут в смеси уксуса, лимонного сока или вина с травами и специями. Также следует готовить на медленном огне и не зажаривать мясо сильно.
Следует остерегаться заправок, приготовленных из сырых яиц. Купленные в магазине соусы пастеризованы, поэтому безопасны.
Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов рекомендует тщательно варить яйца и мыть все оборудование, которое контактирует с яйцами, и руки горячей водой с мылом.
Эти фрукты связывают с бактериями Listeria. В отличие от других микробов они могут расти даже при низкой температуре в холодильнике.
Listeria не имеет ни запаха, ни вкуса и только тепло может ее убить. Но если разогретая пища остынет, бактерия может снова вырасти.
Поскольку микробы живут на кожуре, нужно хорошо мыть дыни под проточной водой и потереть щеткой для продуктов, прежде чем чистить и есть. Надрезание кожицы может распространить бактерии с наружной стороны фрукта внутрь.
Курятина может быть заражена сальмонеллой, поэтому ее нужно тщательно проварить, чтобы уничтожить микробы.
Курицу следует готовить к внутренней температуре 165 градусов, говорят эксперты. Это можно проверить кухонным термометром.
Раньше мы писали о том, какое лекарство вызывает отравление.
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