Лучшее средство от варикозного расширения вен, о котором знают не все

Что такое варикозное расширение вен?

Это вздутые и извитые вены, расположенные непосредственно под кожей. Чаще всего они встречаются в основном на ногах. Варикозное расширение вен возникает из-за повреждения вен или слабости вен. Причины этого могут быть разными, например, возраст, беременность, избыточный вес или ожирение, длительное сидение или малоподвижный образ жизни.

Идеальное средство от варикозного расширения вен

В поисках средств для лечения варикозного расширения вен особенно выделяется одно - масло кипариса. По мнению различных специалистов, кипарисовое масло особенно полезно при этой патологии благодаря своим свойствам, которые снимают отечность и улучшают кровообращение.

Чтобы приготовить раствор, который может улучшить это состояние, эксперты рекомендуют смешать пять капель этого эфирного масла с одной столовой ложкой любого другого масла.

В чистой емкости перемешать до получения раствора. После приготовления его следует наносить легкими массажными движениями вверх, от стоп к бедрам. Таким образом обеспечивается естественное направление циркуляции, что способствует венозному возврату. Это масло может стать отличным союзником не только при варикозном расширении вен, но и для облегчения ощущения усталости и тяжести в ногах. Кроме того, оно обладает тонизирующим и восстанавливающим действием, которое помогает снять отеки и предотвратить такие проблемы кровообращения, как варикозное расширение вен, судороги или отеки.

Другие рекомендации по профилактике варикозного расширения вен

Несмотря на то, что масло кипариса или лаванды может быть хорошим методом для решения проблемы варикозного расширения вен, существуют также методы лечения, которые могут помочь предотвратить это.

Одним из основных являются физические упражнения. Регулярная ходьба, плавание и другие упражнения, которые заставляют двигать ногами, необходимы для улучшения кровообращения. Кроме того, важно поднимать ноги во время сна или в моменты до или после тренировки, чтобы способствовать кровообращению в этой области.

С другой стороны, по мнению экспертов клиники Mayo, использование компрессионных чулок может помочь уменьшить отек и боль в ногах, хотя важно, чтобы их использование рекомендовал специалист. Важно также помнить, что нельзя долго стоять и, если этого требует ваша работа, старайтесь делать перерывы, ходить и двигать ногами.

Диета также является одним из ключевых, и это касается именно соли. Соль может увеличить задержку жидкости, поэтому диета с низким содержанием соли может помочь уменьшить отек. Кофе и табак могут способствовать ухудшению варикозного расширения вен, поэтому ограничение или избежание их может быть оптимальным, если у вас есть факторы риска.