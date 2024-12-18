Лучшие упражнения для похудения перед новогодними праздниками, чтобы быть в форме

Какие тренировки помогут быстро прийти в форму

Быстрая ходьба

Один из самых простых и эффективных способов сжечь калории - это прогулка. В сезон отпусков старайтесь уделять по крайней мере 30 минут в день быстрой ходьбе.

Это можно делать после семейной трапезы или даже устраивать прогулки с друзьями или любимыми. Кроме того, что ходьба способствует сжиганию калорий, она улучшает пищеварение и уменьшает стресс.

Высокоинтенсивная интервальная тренировка (HIIT)

Это отличный вариант для тех, кто не имеет времени, но хочет максимально сжечь калории. В этом типе тренировок короткие периоды интенсивных упражнений чередуются с периодами отдыха или умеренными упражнениями. Вы можете выполнять такие упражнения, как бурпи, прыжки или спринт в течение 20-30 минут. HIIT не только сжигает калории во время тренировки, но и ускоряет ваш метаболизм на несколько часов после нее.

Силовые упражнения

Включение силовых упражнений в ваш распорядок дня может быть очень полезным для поддержания мышечной массы во время попытки похудеть. Для выполнения таких упражнений, как приседания, отжимания и подъемы, используйте утяжелители, эластичные ленты или собственный вес. Старайтесь делать короткие, но эффективные занятия, сосредотачиваясь на разных группах мышц по крайней мере три раза в неделю.

Йога или пилатес

Хотя эти упражнения могут показаться менее интенсивными, чем другие упомянутые, они прекрасно подходят для улучшения гибкости, силы ядра и уменьшения стресса. Занятия йогой или пилатесом могут помочь вам сбалансировать типичные рождественские излишки пищи.