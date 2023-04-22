Лучшие завтраки для тех, кто хочет потерять вес: список от нутрициологов

Старая поговорка говорит: "Ешьте завтрак, как король, обедайте, как принц, а ужинайте, как нищий". Это означает уменьшать количество калорий до конца дня, чтобы организму было легче их переварить. Однако когда речь идет о практике, трудно понять, чем завтракать, если вы худеете, например.
Идеями таких завтраков поделились на сайте Eat This Not That.
Многочисленные исследования показывают, что йогурт может являться полноправной частью здорового похудения. В 2015 году был опубликован обзор, показавший, что потребление йогурта приводило к уменьшению массы тела.
В хорошем йогурте не должно быть лишних добавок, поэтому лучше выбирать молочную продукцию без допингов. Добавляйте к простому греческому йогурту орехи, ягоды, фрукты, злаки и получите полезный завтрак, который надолго вас насытит.
Это основной продукт для завтрака, имеющий большое количество питательных веществ. Кроме того, яйца содержат суточную норму витамина D. Но главное преимущество яиц состоит в том, что после завтрака ими вы не захотите перекусывать или съесть большой десерт. Дело в том, что яйца достаточно сытные, поэтому таким образом способствуют похудению.
Яйца - это простой и полезный завтрак (фото: Freepik)
Омлет с овощами - это отличный вариант для завтрака, богатый клетчаткой и белком. Диеты с высоким содержанием белка влияют на снижение аппетита и ускорение метаболизма. Эти факторы ведут к успешной потере веса.
Овсяная каша с ореховой пастой и ягодами станет хорошим завтраком с высоким содержанием клетчатки, чтобы быть сытыми весь день. В овсе содержится бета-глюкан, который важен для высвобождения пептида YY. Он в свою очередь способствует повышению насыщения и помогает уменьшить общую массу тела.
Творог с ягодами и орехами также станет завтраком с высоким содержанием клетчатки и белка. 25-30 граммов белка за один прием пищи идеально подходят для контроля аппетита и похудения. А благодаря 25-28 граммам белка на тарелку творог станет отличным для начала дня.
Творог станет хорошим вариантом для здорового завтрака (фото: Freepik)
Богатый клетчаткой и полезными ненасыщенными жирами авокадо является сытным, универсальным фруктом, который может дополнить любой завтрак. Потребление примерно одного авокадо в день особенно полезно для людей, которые хотят похудеть.
Авокадо также отлично помогает контролировать уровень холестерина, поддерживает здоровье сердца и даже улучшает когнитивные функции мозга.
Раньше мы рассказывали, что категорически нельзя есть с утра.
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