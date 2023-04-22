Лучшие завтраки для тех, кто хочет потерять вес: список от нутрициологов

Йогурт

Многочисленные исследования показывают, что йогурт может являться полноправной частью здорового похудения. В 2015 году был опубликован обзор, показавший, что потребление йогурта приводило к уменьшению массы тела.

В хорошем йогурте не должно быть лишних добавок, поэтому лучше выбирать молочную продукцию без допингов. Добавляйте к простому греческому йогурту орехи, ягоды, фрукты, злаки и получите полезный завтрак, который надолго вас насытит.

Яйца

Это основной продукт для завтрака, имеющий большое количество питательных веществ. Кроме того, яйца содержат суточную норму витамина D. Но главное преимущество яиц состоит в том, что после завтрака ими вы не захотите перекусывать или съесть большой десерт. Дело в том, что яйца достаточно сытные, поэтому таким образом способствуют похудению.

Яйца - это простой и полезный завтрак (фото: Freepik)

Овощной омлет

Омлет с овощами - это отличный вариант для завтрака, богатый клетчаткой и белком. Диеты с высоким содержанием белка влияют на снижение аппетита и ускорение метаболизма. Эти факторы ведут к успешной потере веса.

Овсянка

Овсяная каша с ореховой пастой и ягодами станет хорошим завтраком с высоким содержанием клетчатки, чтобы быть сытыми весь день. В овсе содержится бета-глюкан, который важен для высвобождения пептида YY. Он в свою очередь способствует повышению насыщения и помогает уменьшить общую массу тела.

Творог

Творог с ягодами и орехами также станет завтраком с высоким содержанием клетчатки и белка. 25-30 граммов белка за один прием пищи идеально подходят для контроля аппетита и похудения. А благодаря 25-28 граммам белка на тарелку творог станет отличным для начала дня.

Творог станет хорошим вариантом для здорового завтрака (фото: Freepik)

Авокадо

Богатый клетчаткой и полезными ненасыщенными жирами авокадо является сытным, универсальным фруктом, который может дополнить любой завтрак. Потребление примерно одного авокадо в день особенно полезно для людей, которые хотят похудеть.

Авокадо также отлично помогает контролировать уровень холестерина, поддерживает здоровье сердца и даже улучшает когнитивные функции мозга.