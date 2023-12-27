Лучшие роли молодого секс-символа Голливуда Тимоти Шаламе

Дюна

Главный герой Пол Атрид, роль которого исполняет Шаламе - блестящий, талантливый и одаренный парень, которого ждут большие и важные дела, которые ему трудно постичь.

В сюжете он отправляется на самую опасную планету во Вселенной, чтобы спасти будущее своей семьи и своего народа. Ведь враждебные силы вступают в конфликт из-за самого ценного и редкого ресурса.

Лучшие роли Тимоти Шаламе (фото: Кинориум)

Маленькие женщины

История о четырех сестрах зовут: Мэг, Эмми, Бет и Джо. Все они разные и имеют разный потенциал, желания, увлечения и планы на жизнь. Тимоти исполняет роль влюбленного молодого человека Теодора Лоуренса, который проявляет себя с очень интересной стороны.

Лучшие роли Тимоти Шаламе (фото: Кинориум)

Вон

Несомненно одна из лучших работ Тимоти - это новая экранизация истории Вилли Вонки - шоколадного волшебника. Шаламе благодаря своему персонажу показал, насколько важно мечтать и идти к своей цели, несмотря ни на что. Главное, чтобы рядом с тобой были люди, готовые прийти на помощь и поддержать тебя даже при самых сильных падениях.

Лучшие роли Тимоти Шаламе (фото: Кинориум)

Король

В центре сюжета предстает своенравный принц, роль которого исполняет Шаламе, Генрих V, вступает на английский престол после смерти своего отца и должен управлять всем хаосом унаследованным войной против Франции.

Лучшие роли Тимоти Шаламе (фото: Кинориум)

Жаркие летние ночи

Тимоти олицетворяет главную роль. Его персонаж является обычным спокойным мальчиком, по имени Дэниел. Но это только до его поездки на остров Кейп-Код. Новое окружение совсем иначе начало на него влиять. Чужака сначала никто не хотел воспринимать, ведь он скоро уедет отсюда. Да и кто такой зануда для местных.

Лучшие роли Тимоти Шаламе (фото: Кинориум)