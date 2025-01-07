RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Лучшие диеты для здоровья и долголетия 2025: на что стоит обратить внимание

Фото: Названы лучшие диеты 2025 года (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Эффективные диеты - это не только о похудении, а о здоровом образе жизни. Они должны обеспечивать организм необходимыми питательными веществами, уменьшать риск хронических заболеваний и быть удобными для длительного соблюдения.

Какие диеты будут популярны в 2025 году, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение диетолога Олега Швеца в Facebook.

Ключевые принципы здорового питания

Сбалансированность. Лучшие диеты включают углеводы, белки, жиры, витамины и минералы. Углеводы с высоким содержанием клетчатки (цельнозерновые, бобовые, овощи) поддерживают здоровье кишечника, а полезные жиры (Омега-3, оливковое масло, орехи) способствуют здоровью сердца.

Снижение рисков заболеваний. Питание с богатым содержанием клетчатки, антиоксидантов и полезных жиров помогает избежать сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и некоторых видов рака.

Гибкость. Лучшие диеты допускают адаптацию к индивидуальным предпочтениям, культурным особенностям и бюджету, что делает их легкими для соблюдения.

Топ-10 лучших диетических планов:

Средиземноморская диета

Много овощей, фруктов, рыбы, оливкового масла. Поддерживает здоровье сердца и долголетие.
Недостаток: Может быть трудно контролировать порции.

Диета DASH

Направлена на снижение артериального давления. Много овощей, цельнозерновых и нежирного белка.
Недостаток: Сложно ограничить соль и сладкое.

Флекситарианская диета

Сочетает преимущества вегетарианства с периодическим потреблением мяса.
Недостаток: Мало готовых планов питания.

Диета MIND

Направлена на укрепление мозга. Сочетает принципы средиземноморской и DASH диет.
Недостаток: Требует самостоятельного составления меню.

Диета клиники Mayo

Программа на 12 недель, помогающая сформировать здоровые привычки.
Недостаток: Требует консультации врача при проблемах со здоровьем.

Диета TLC

Подходит для снижения уровня холестерина. Много овощей, нежирного мяса и цельнозерновых.
Недостаток: Сначала трудно придерживаться рекомендаций.

Диета при менопаузе

Ориентирована на женщин в период гормональных изменений. Растительная пища, нежирные белки, меньше сахара.
Недостаток: Может потребоваться индивидуальный подход из-за сопутствующих заболеваний.

Противовоспалительная диета доктора Вейла

Уменьшает хроническое воспаление и улучшает самочувствие.
Недостаток: Высокая стоимость некоторых продуктов.

Волюметрическая диета

Ориентируется на низкокалорийные продукты с высоким содержанием воды.
Недостаток: Может быть трудно придерживаться при отсутствии подготовленных блюд.

Кето-диета

Уменьшает углеводы, акцентирует на жирах и белках.
Недостаток: Возможны побочные эффекты из-за нехватки углеводов.

Выбирая диету, ориентируйтесь на научно доказанные преимущества, гибкость и доступность продуктов. Здоровое питание - это путь к хорошему самочувствию и долгой жизни.

 

 

Читайте РБК-Украина в Google News
ДиетаЗдоровьеЗдоровое питание