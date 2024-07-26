RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Худшие диеты: 5 опасных методов похудения, представляющих угрозу для человека

Какие диеты вредны для здоровья (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В интернете можно найти разные способы похудения. Некоторые из них не совсем полезны для здоровья и могут привести к опасным последствиям. Следует знать, каких способ похудения нужно категорически избегать.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу гастроэнтеролога Евгении Белинской.

Голодание

По словам эксперта, если вы радикально ограничиваете калораж продуктов в день или исключаете из пищи качество компонента - жиры или углеводы, то это ведет к нарушению функционирования организма.

Все потому, что тогда организм не может получить необходимое количество питательных веществ из пищи.

В результате могут возникнуть болезни, нарушения самочувствия и качества кожи, волос и зубов.

Наиболее опасна сухая голодовка, когда человек не только не ест, но и не пьет. В организме накапливаются все токсичные вещества, которые в норме выводились с жидкостью, что может вызвать многочисленные заболевания. Кроме того, человек испытывает сильное обезвоживание.

Изнурительные тренировки

Чрезмерные тренировки без возможности восстановления организма - вредны для здоровья.

По словам врача, к сожалению, в перспективе это приведет к нарушению менструального цикла, плохому самочувствию и истощению.

Рвота

Важно знать, если постоянно провоцировать рвоту, это ведет к развитию воспаления в пищеводе и провоцирует гастро-эзофагеальный и дуодено-гастральный рефлюкс.

После таких экспериментов очень тяжело вернуться в нормальное питание без помощи специалистов.

Питье слабительных средств

Гастроэнтеролог отметила, что если потреблять слабительное лекарство на постоянной основе, то это ведет к нарушению моторики кишечника, а также может вызвать воспаление.

Полгода постоянного употребления слабительных средств и кишечник перестанет функционировать самостоятельно. А это уже серьезные физиологические нарушения, которые могут привести к летальному исходу.

Поэтому такой способ очень вреден.

Употребление мочегонных препаратов

Иногда такие препараты могут приниматься с целью выведения избытка жидкости и снижения веса организма.

Есть даже такой термин, как фуросемид-ассоциированная нефропатия. То есть это заболевание почек после употребления фуросемида.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДиетаВесГастроэнтеролог