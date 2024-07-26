Худшие диеты: 5 опасных методов похудения, представляющих угрозу для человека

Голодание

По словам эксперта, если вы радикально ограничиваете калораж продуктов в день или исключаете из пищи качество компонента - жиры или углеводы, то это ведет к нарушению функционирования организма.

Все потому, что тогда организм не может получить необходимое количество питательных веществ из пищи.

В результате могут возникнуть болезни, нарушения самочувствия и качества кожи, волос и зубов.

Наиболее опасна сухая голодовка, когда человек не только не ест, но и не пьет. В организме накапливаются все токсичные вещества, которые в норме выводились с жидкостью, что может вызвать многочисленные заболевания. Кроме того, человек испытывает сильное обезвоживание.

Изнурительные тренировки

Чрезмерные тренировки без возможности восстановления организма - вредны для здоровья.

По словам врача, к сожалению, в перспективе это приведет к нарушению менструального цикла, плохому самочувствию и истощению.

Рвота

Важно знать, если постоянно провоцировать рвоту, это ведет к развитию воспаления в пищеводе и провоцирует гастро-эзофагеальный и дуодено-гастральный рефлюкс.

После таких экспериментов очень тяжело вернуться в нормальное питание без помощи специалистов.

Питье слабительных средств

Гастроэнтеролог отметила, что если потреблять слабительное лекарство на постоянной основе, то это ведет к нарушению моторики кишечника, а также может вызвать воспаление.

Полгода постоянного употребления слабительных средств и кишечник перестанет функционировать самостоятельно. А это уже серьезные физиологические нарушения, которые могут привести к летальному исходу.

Поэтому такой способ очень вреден.

Употребление мочегонных препаратов

Иногда такие препараты могут приниматься с целью выведения избытка жидкости и снижения веса организма.

Есть даже такой термин, как фуросемид-ассоциированная нефропатия. То есть это заболевание почек после употребления фуросемида.