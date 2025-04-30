Главная ошибка, которую категорически нельзя делать при акне и других высыпаниях
Многие люди, пытаясь избавиться от акне и любых других высыпаний, могут лишь усугубить ситуацию. Названа самая распространенная ошибка в уходе за проблемной кожей.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу американского дерматолога Аамны Адель.
Какой ошибки избегать
Женщины чаще болеют акне во взрослом возрасте, чем мужчины, это объясняется регулярными гормональными колебаниями, которые женщины испытывают на разных этапах своей жизни.
Акне могут быть спровоцированы менструацией и беременностью, а также такими состояниями, как синдром поликистозных яичников.
Определенные лекарства, курение, диеты с высоким содержанием продуктов, которые быстро повышают уровень глюкозы в крови и использование определенных косметических средств могут быть потенциальными причинами акне у взрослых.
Дерматолог обратила внимание на большую ошибку, которую она наблюдает у людей, которые пытаются бороться с акне.
"Самая большая ошибка, которую я вижу среди людей с высыпаниями - это мнение, что нужно высушить кожу, чтобы избавиться от акне. Баланс - это все, когда речь идет о вашем кожном барьере и избавлении от этих маленьких бугорков", - пояснила эксперт.
Какие средства стоит выбирать
Также она рассказала, что средства, которые содержит гипохлорную кислоту - натуральное дезинфицирующее средство, известны своими противовоспалительными свойствами, способностью ускорять заживление и эффективностью против акне. Для тех, кто ищет средства для ухода за кожей, стоит выбирать спреи с гипохлорной кислотой.
При акне важно не пересушивать кожу, потому что это только ухудшит состояние.
Прежде чем использовать любые новые средства по уходу за кожей, всегда стоит провести тест на небольшом участке кожи, чтобы убедиться, что они не навредят вам.
Просто нанесите небольшое количество средства на незаметный участок и оставьте на 24-48 часов, чтобы увидеть, возникнут ли какие-то негативные реакции.
Почему возникает акне
Акне возникает из-за комбинации нескольких основных причин, связанных с работой сальных желез, гормональным фоном и бактериями:
- чрезмерное выделение кожного сала (себума) - сальные железы вырабатывают жир, который увлажняет кожу. Когда его слишком много, он может закупоривать поры
- закупорка фолликулов кожи (пор) - ороговевшие клетки кожи могут смешиваться с себумом и блокировать поры, образуя комедоны (черные или белые точки)
- бактерии - в закупоренных порах создается благоприятная среда для размножения бактерий, которые вызывают воспаление
- гормональные изменения - в частности, андрогены (мужские гормоны, которые есть и у женщин) стимулируют работу сальных желез. Именно поэтому акне часто возникает в подростковом возрасте, перед менструацией или во время беременности
- другие факторы - стресс, некоторые лекарства, косметика, неправильное питание, частое касание лица руками могут ухудшать состояние кожи
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