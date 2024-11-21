Самый длинный паразит в мире: он может вырасти до 40 метров

Где нашли самого длинного паразита

Ленточный червь, обитающий в кишечнике китов, является настоящим монстром - его длина составляет около 40 метров. Это поразительный рекорд установленный Tetragonoporus calyptocephalus, ранее известным как Polygonoporus giganticus.

Многие виды ленточных червей достигают удивительных размеров, но размер T. calyptocephalus означает, что они, вероятно, являются одними из самых длинных паразитов на планете.

Самые распространенные дорожные черви, поражающие человека - попадающие в ткани свиней, коров и лосося. Именно поэтому повара так упорно призывают готовить еду должным образом - если вы не хотите, чтобы гигантский червь жил в вашем кишечнике.

Впрочем, самые длинные "человеческие" ленточные черви не достигают головокружительной длины T. calyptocephalus, но все же есть некоторые ужасающие статистические данные, заставляющие нервно схватиться за живот.

Один из ярких примеров висит в Паразитологическом музее Мегуро в Токио - это 8,8-метровый экземпляр Dibothriocephalus nihonkaiensis, редкий образец гигантского дорожного червя, изъятого невредимым из кишечника человека.

Иногда они могут достигать гораздо больших размеров: в статье 2009 года отмечено, что типичный диапазон их размеров - от 2 до 15 метров. Однако максимальная зафиксированная длина этого вида - около 25 метров.

Что известно о ленточных червях

Ленточные черви засоряют желудки не менее 99 миллионов лет. Это удалось установить благодаря довольно уникальной янтарной окаменелости, описанной исследователями в марте 2024 года.

Это был первый случай, когда часть тела одного из этих паразитов нашли в ископаемой форме - раньше случалось всего несколько яиц из акулы.

По словам исследователей, ископаемые остатки ленточных червей чрезвычайно редки из-за их мягких тканей и эндопаразитической среды обитания. Это значительно усложняет понимание ранней эволюции этих существ.

Из какого бы доисторического зверя не вышел этот ископаемый, цестоды стали очень "успешными" паразитами, заражающими все - от птиц до медведей. Впрочем, когда дело доходит до длины, китового цепня трудно превзойти.